Filmin está en venta tras batir su récord de facturación, según 'Expansión'. La superviviente indie busca comprador

El fondo Nazca Capital ha contratado al banco Arcano para coordinar la venta de Filmin, la plataforma española de streaming especializada en cine de autor, de la cual es propietaria mayoritaria.

Por qué es importante. Esta operación podría alcanzar los 50 millones de euros, según lo publicado originalmente por Expansión, y atraer a gigantes como Telefónica o Amazon, en un momento de consolidación del mercado de streaming en España.

Ambas empresas son las favoritas para hacerse con Filmin, según avanza el medio económico, aunque sin dar nada por sentado.

En cifras.

22,6 millones de euros facturados en 2023 (un 13,6% más que en 2022).

1,5 millones de euros de beneficio (un 327% más que en 2022).

Cuota de mercado en España de entre el 5% y el 10%.

15.000 títulos en su catálogo.

El 65% de su contenido es europeo.

La operación llega en el mejor momento financiero de Filmin, gracias a su buena inercia de suscripciones y a eventos culturales como el Atlàntida Mallorca Film Fest.

El contexto. Nazca Capital y Seaya Ventures controlan el 84% de Filmin desde 2020, cuando invirtieron cerca de 20 millones de euros. Sus fundadores mantienen el 16% restante.

Entre líneas. Filmin ha conseguido hacerse un hueco frente a los gigantes globales que llevan una década controlando el mercado del vídeo bajo demanda en España. Lo ha hecho con una estrategia enfocada en:

Cine de autor.

Contenido europeo de calidad.

En última instancia, enfocándose en tener su propia identidad, lo que le ha llevado a ser una marca diferencial en el mercado.

Y ahora qué. Según cita Expansión, ya se han recibido unas primeras ofertas no vinculantes. Y Telefónica, por Movistar+, y Amazon, por Prime Video, aparecen como posibles compradores. No obstante, no se descarta la entrada de otro inversor financiero.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Ripoll sin obtener respuesta en el momento de publicar este artículo, que será actualizado de recibirla.

