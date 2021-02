Facebook contra Apple: una batalla entre dos gigantes que sube de tono con acusaciones cruzadas de los CEOs

La nueva función 'Transparencia de seguimiento de aplicaciones' de iOS 14 ha sido la gota que colma el vaso. Desde hace años, las empresas de Mark Zuckerberg y Tim Cook han intercambiado críticas mutuamente, pero la dureza de las declaraciones de los dos CEOs ha alcanzado un nuevo nivel en estas últimas semanas. De fondo hay una batalla por implantar su modelo de negocio, una lucha por los datos de los usuarios y la libertad para trabajar dentro de su ecosistema.

Mientras el CEO de Apple expresa que "no podemos seguir haciendo oídos sordos", el CEO y fundador de Facebook ha reconocido durante la última reunión de inversores que espera que Apple suponga una "superposición competitiva muy relevante". Estos han sido sus últimos movimientos frente al otro, las declaraciones de Cook y Zuckerberg y la razón por la que estos dos gigantes tecnológicos están subiendo el tono de su mensaje.

El detonante ha sido la llegada de 'App Tracking Transparency', una función que estará disponible a principios de primavera y donde se lanzará un aviso en el que aceptar o rechazar la petición cuando una app quiera acceder al identificador de nuestro dispositivo. Es decir, los desarrolladores deberán solicitar a los usuarios cuando las apps quieren rastrear sus datos. Y en caso que el usuario no acepte, la aplicación no podrá utilizar el identificador de publicidad del sistema.

La función básicamente requiere que las empresas deban solicitar un permiso explícito para que la publicidad funciona como ha sido hasta ahora. Se trata de una herramienta que pone contra las cuerdas a aquellas empresas que basan su modelo de negocio directamente en la publicidad, como es el caso de Facebook.

En un tuit, Tim Cook, apuntaba directamente contra Facebook al tiempo que anunciaba la nueva herramienta de iOS: "creemos que los usuarios deben poder elegir entre los datos que se recopilan sobre ellos y cómo se utilizan".

We believe users should have the choice over the data that is being collected about them and how it’s used. Facebook can continue to track users across apps and websites as before, App Tracking Transparency in iOS 14 will just require that they ask for your permission first. pic.twitter.com/UnnAONZ61I