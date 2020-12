Apple sigue ganándose enemigos: los grandes medios de EE.UU. se alían ante el 'impuesto Apple' y Facebook la critica abiertamente

La posición dominante de Apple en el mercado estadounidense lleva tiempo provocando tensiones con todo tipo de empresas. Spotify, Basecamp y Epic Games ya dieron mucho que hablar estos meses, pero a Apple le siguen creciendo los enanos. O, en este caso, los enemigos.

El más reciente es además especialmente poderoso. Facebook publicaba anuncios a página completa en el New York Times, Washington Post y Wall Street Journal criticando los cambios en los términos de privacidad de iOS, y por otro lado varios grandes grupos editoriales (como los de los mencionados periódicos) han creado una alianza para luchar contra lo que algunos llaman el "impuesto Apple" a la hora de acceder a sus medios con la empresa como intermediaria.

Críticas en varios frentes

La llamada Coalition for App Fairness (CAF) deja claro en su sitio web oficial que "cada día, Apple cobra impuestos a los consumidores y aplasta la innovación". Esta asociación agrupa a un sinfín de medios y grupos de comunicación que forman ya parte del llamado Digital Content Next (DCN) y entre los que están The New York Times, NPR, Associated Press, Vox, The Washington Post, Bloomberg o The Financial Times.

Todos ellos se quejan de lo mismo: todos esos medios proporcionan sus contenidos con un modelo de suscripción en el que "Apple impacta de forma severa" al actuar como intermediario. Según ellos, Apple fuerza a estos proveedores de contenido a usar pagos dentro de las aplicaciones para servicios como las suscripciones, lo que a su vez les obliga a subir sus precios y trasladarlos a los usuarios, que son al final los afectados por esa comisión a la que llaman el "impuesto Apple".

En una investigación preliminar realizada por el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre el poder judicial se descubrió que Apple había negociado un acuerdo con Amazon y su servicio Prime Video a finales de 2016. Con ese acuerdo Amazon "solo" tendría que pagar un 15% de comisión a Apple por los clientes que usaran el servicio de vídeo de los de Bezos a través de las apps de Apple, algo llamativo teniendo encuenta que Apple cobraba por entonces una comisión del 30% que luego se reducía al 15% en el segundo año de esa suscripción.

El consorcio DCN precisamente se quejaba de que ese tipo de acuerdos tras las bambalinas perjudicaban a muchos otros grupos y empresas, y de hecho la batalla con Epic Games tuvo como efecto colateral que Apple acabara reduciendo su comisión en la App Store al 15% para aplicaciones que tuvieran menos de 1 millón de dólares de ingresos.

Facebook también arremete contra Apple

A esas críticas desde los medios de comunicación se le suma ahora la guerra que Facebook iniciaba estos días contra Apple. La empresa publicaba en varios grandes medios impresos de Estados Unidos un anuncio a página completa en el que la empresa indicaba que se oponían a Apple para apoyar a las pequeñas empresas.

La razón de esa publicación no es la defensa de las pequeñas empresas, por supuesto. No al menos de forma directa. Los cambios en los términos de privacidad de iOS 14 pronto dificultarán que empresas como Facebook ofrezcan publicidad de forma muy dirigida a los usuarios de iPhone y iPad.

Ahora todos esos usuarios verán ahora un mensaje de aviso que les permitirá bloquear el seguimiento de Facebook y, de ese modo, impedir que se creen perfiles con los que esta y otras empresas crean esos grupos a los que dirigen ciertos tipos de publicidad pero no otros.

Eso, por supuesto, perjudica a Facebook, aunque la empresa argumenta que en realidad esto es un problema para pequeñas empresas porque ellas "verán un recorte de más del 60% en sus ventas por cada dólar que gastan" en publicidad.

Apple se defiende con un argumento potente: para ellos la llamada "App Tracking Transparency" de iOS 14 "no requiere que Facebook cambie nada a la hora de hacer el seguimiento de los usuarios y crear publicidad dirigida, solo requiere que les den la capacidad de elegir a los usuarios [si quieren o no ser monitorizados]".

Se espera que Facebook contraataque con un nuevo anuncio a página completa en varios medios el viernes, y según un editor de BuzzFeed en esa página se leerá cómo Apple "cambiará internet tal y como la conocemos y la hará peor".

Para Facebook esto es una maniobra de Apple para obligar a esas pequeñas empresas y medios a crear modelos de suscripción y abandonar parcialmente el modelo publicitario. No controlan este último (algo que sí hacen Google y Facebook), pero cobran una jugosa comisión si alguien quiere plantear ese modelo a través de la App Store.

Todo esto es en resumen una batalla por el control y, en última instancia por los intereses económicos: Apple quiere beneficiarse de ese progresivo cambio al modelo de suscripción en detrimento del modelo publicitario y lo defiende como una defensa de la privacidad de los usuarios. Facebook y los medios quieren seguir manteniendo su funcionamiento actual sin tener que pagar ese "impuesto Apple".

Al final una cosa parece clara: los que acabaremos pagando tanto si gana una parte como si gana la otra seremos los usuarios.