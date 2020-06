Apple aprueba la nueva versión de HEY, que ha tenido que añadir una opción gratuita para poder estar en la App Store

Tras una semana de polémica, la situación entre Apple y HEY parece estar calmándose. HEY es un servicio de correo bajo suscripción, pero este no se puede contratar desde la app. En su lugar, el usuario interesado en HEY debía (y debe) ir a la web del servicio, contratarlo desde allí y, entonces, acceder a la app. Apple, por su parte, esgrimía que este funcionamiento incumplía unas normas de la App Store ya que la app, por cómo estaba pensada, no funcionaba para cualquier usuario.

Finalmente, HEY ha conseguido sortear la norma implantando una versión gratuita y limitada del servicio, una de las alternativas que Phil Schiller ponía sobre la mesa en una entrevista con TechCrunch. Ahora, en lugar de encontrar una pantalla para introducir las credenciales del servicio, los usuarios podrán obtener una dirección de correo @hey.com temporal y aleatoria que dura 14 días y, si lo desean, contratar la suscripción desde la web de HEY. Eso cumple las normas de la App Store y pone fin a este asunto.

Para entender qué es lo que ha pasado, debemos remontarnos a hace algunos días. Apple aprobó la versión 1.0.0 de HEY, que ya por aquellos entonces incumplía las normas de la App Store, pero denegó la versión 1.0.1. ¿Por qué? Porque la app incumplía la norma 3.1.1 de la App Store, que establece que toda aplicación que permita desbloquear funciones o una versión premium de la misma debe usar el sistema de compras in-app de Apple. Especifica, además, que no puede instar al usuario a usar medios alternativos, si bien no prohíbe su existencia.

El problema con HEY es que cuando un usuario la descargaba se encontraba con una pantalla para introducir sus credenciales, unos credenciales que habría de conseguir yendo a la web de HEY y contratando el producto desde allí. Según Apple:

"La aplicación HEY se comercializa como una aplicación de correo electrónico en App Store, pero cuando los usuarios descargan su aplicación, no funciona. Los usuarios no pueden usar la aplicación para acceder al correo electrónico o realizar ninguna función útil hasta después de ir al sitio web de Hey y comprar una licencia para usar la aplicación".

La polémica estaba servida no porque Apple rechazase una app, sino porque rechazaba una actualización de una app que había aprobado previamente. Schiller dijo una entrevista a TechCrunch que había varias opciones a contemplar para conseguir la aprobación, como crear una versión gratuita con funciones adicionales. Sea cual fuere la alternativa, la app tenía que funcionar para todos los usuarios de lanzamiento, no solo para los que hubieran contratado la suscripción a través de la web.

Es ahí donde HEY encontró la forma de conseguir el beneplácito de Apple. Según afirman desde HEY, han estado trabajando todo el fin de semana para implementar "los cambios de producto que Schiller solicitó", lo que ha resultado en una "una nueva opción gratuita para la aplicación de iOS. Ahora los usuarios pueden registrarse directamente en la aplicación para obtener una dirección de correo electrónico gratuita, temporal y aleatorizada @hey.com que funciona durante 14 días".

