España al fin tiene listo su "Infojobs público": así aspira a cambiar la búsqueda de empleo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva Ley de Empleo que, entre otras cosas, recoge la transformación del actual Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Estatal de Empleo, un cambio que va mucho más allá de la nomenclatura, ya que el Ejecutivo pretende transformar el órgano público en un ente más proactivo que guíe y acompañe con mayor eficiencia a los españoles en su carrera profesional.

¿Cómo? Según destaca el Gobierno, el pilar de la nueva norma será el acompañamiento personalizado a los demandantes de empleo, que tendrán una nueva serie de servicios comunes a su disposición. Entre ellos, la elaboración de un perfil profesional individualizado o la tutorización continua y personalizada para establecer el itinerario laboral más adecuado para cada ciudadano. Esto incluye sugerencias de formación para el empleo adaptadas a la persona.

Con este servicio, el Ejecutivo pretende que los ciudadanos tengan una mejor orientación a oportunidades laborales que encajen más con su perfil profesional, y hacia formaciones que les ayuden a potenciar la empleabilidad en los sectores que mejor concuerdan con el ciudadano y más trabajadores demandan.

Más orientadores. Para conseguir esto, la nueva Agencia de Empleo Estatal tendrá que contratar a una gran cantidad de orientadores que acompañen, ayuden y guíen a los demandantes de empleo. El Ministerio de Trabajo estima que tendrá que incorporar alrededor de 7.000 de estos profesionales por cada millón de personas en búsqueda de un puesto.

En la actualidad, el SEPE cuenta con unos 3.000 orientadores, por lo que el esfuerzo en la contratación de nuevos profesionales con este perfil será importante. Y es que, si tenemos en cuenta que en España hay alrededor de tres millones de parados, y la ratio estimada por el Ministerio de Trabajo para poner en marcha la Agencia de Empleo Estatal es de 7.000 orientadores por cada millón de demandantes, el Estado tendrá que contratar, aproximadamente, a 18.000 nuevos trabajadores con este perfil.

Y eso sólo si nos fijamos en los parados, ya que, según datos del SEPE de mayo, en España hay en la actualidad 4,2 millones de demandantes de empleo, de los cuales más de 825.000 tienen trabajo pero están buscando activamente uno nuevo. A últimos la nueva Agencia Estatal de Empleo también prestará servicio, como ya explicamos en Xataka.

¿Qué cambia? Con esta reforma se pretende que el Estado tenga un papel más activo en la búsqueda de empleo de los ciudadanos. En actual SEPE se encarga de informar de forma genérica sobre oportunidades de trabajo y formación, segmentando por experiencia y estudios, buscar empleo en función de educación y trayectoria del candidato y gestionar e impulsar políticas de empleo y formación profesional.

Con la Agencia de Empleo, el Estado no sólo gestionará y pondrá en contacto a demandantes con ofertantes de trabajo, como hace el SEPE hasta ahora, sino que también asesorará a las personas individualmente que busquen empleo para tratar de aumentar su empleabilidad.

Para hacer posible esos itinerarios de empleo individualizados, la Administración va a recurrir a la inteligencia artificial. De hecho, desde hace un año, el SEPE ya trabaja con una herramienta llamada Senda que cruza datos de manera masiva con el objetivo de obtener esas rutas de empleabilidad personalizadas y optimizadas. Con la nueva ley, esa tarea se potenciará y completará con los nuevos orientadores que se pretende incorporar.

Una oferta de empleo al año. La norma también establece que los aspirantes tendrán que recibir al menos una oferta de trabajo al año y, en el caso de que transcurran seis meses sin que el ciudadano reciba ninguna propuesta, la Agencia de Empleo tendrá que justificarlo debidamente.

¿Qué cambia para las empresas? En lo que se refiere a las empresas, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya dijo hace unos meses que las compañías estarán obligadas a informar de todas sus vacantes a la nueva agencia, con el fin de que esta maneje cuanta oferta, tanto privada como pública, haya en nuestro país.

No obstante, también aseguró que no se contemplan multas ni sanciones para quienes no lo hagan, porque espera que las compañías lo hagan de forma voluntaria, dado que les beneficiará en su búsqueda de candidatos.

¿Cuándo comenzará a funcionar? No es la primera vez que esta norma pasa por el Consejo de Ministros. En diciembre de 2021, Díaz ya llevó el borrador del anteproyecto de ley a dicha reunión del Ejecutivo, donde se le dio el visto bueno. Este martes, la ministra de Trabajo ha vuelto a llevar el documento, ya completamente acabado, y los miembros del Gobierno lo han aprobado de manera definitiva.

Ahora, la ley será remitida a las Cortes, donde los distintos grupos parlamentarios tendrán que discutir sobre ella, aportar posibles modificaciones y enmiendas y aprobarla o rechazarla. De esta forma, aún se desconoce cuándo empezará a funcionar la nueva Agencia Estatal de Empleo, o incluso si alguna vez llegará a hacerlo.

Imagen | Freepik