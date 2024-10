El día grande de Lenovo acabó siendo una exhibición de poderío. Llenó su escenario de CEOs e hizo de la IA una fiesta

Lenovo no escatimó en su Tech World 2024. La empresa china convirtió su evento anual en Seattle en una auténtica demostración de fuerza, congregando a varios de los CEOs más influyentes del sector tecnológico y haciendo de la Inteligencia Artificial el eje central de una jornada que bien podría definirse como una fiesta tecnológica.

Un desfile de titanes

El escenario del Meydenbauer Convention Center en Bellevue, una ciudad periférica de Seattle, se convirtió en un auténtico quién es quién de la industria tecnológica.

Yuanqing Yang, CEO de Lenovo, asumió el rol de anfitrión de lujo para un elenco de invitados que haría palidecer a cualquier conferencia tecnológica:

Pat Gelsinger, CEO de Intel

Satya Nadella, CEO de Microsoft (en vídeo)

Lisa Su, CEO de AMD

Mark Zuckerberg, CEO de Meta (en vídeo)

Jensen Huang, CEO de NVIDIA

Cristiano Amon, CEO de Qualcomm (en vídeo)

Gianni Infantino, presidente de la FIFA (aparición sorpresa)

Esta concentración de poder ejecutivo no fue casual. Lenovo demostró su capacidad para reunir a competidores directos (Intel y AMD) en el mismo escenario, una forma de recordar indirectamente su posición en el ecosistema tecnológico de hoy día.

El momento en que Gelsinger subió al escenario. Imagen: Xataka.

La IA, protagonista indiscutible

Si el desfile de CEOs fue impresionante, el verdadero protagonista del evento fue la Inteligencia Artificial. Lenovo presentó su visión, resumida en el mantra "IA más inteligente para todos", articulando un futuro donde la IA permea cada aspecto de la computación personal y empresarial. El ocio y el negocio.

Destacaron anuncios clave como:

Lenovo AI Now: Un agente de IA personal basado en el modelo Llama 3.1 de Meta, diseñado para transformar los PCs en asistentes personalizados. ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition: Un dispositivo que ejemplifica la visión de Lenovo de los "AI PCs", con más de 18 horas de autonomía y funciones exclusivas impulsadas por IA. Lenovo Learning Zone: Una plataforma educativa potenciada por IA para personalizar la experiencia de aprendizaje. Hybrid AI Advantage: Una estrategia que combina IA en la nube y en el dispositivo para optimizar el rendimiento y la privacidad.

El nuevo Lenovo ThinkPad X1 2-en-1 Gen 10 Aura Edition. Imagen: Xataka.

La estrategia detrás del espectáculo

La exhibición de Lenovo no fue solo un despliegue tecnológico, sino una declaración de intenciones estratégica. Al reunir a líderes de empresas que compiten entre sí, Lenovo se posicionó como un nexo central en el ecosistema de la IA.

Esta estrategia suiza, de "plataforma neutral", permite a Lenovo:

Beneficiarse de las innovaciones de varios socios sin atarse a una sola tecnología. Presentarse como un integrador clave en la era de la IA, capaz de unir hardware y software de varias fuentes. Reforzar su posición como líder de mercado. No solo en ventas, sino en influencia dentro de la industria.





La visión de Jensen Huang: agentes IA y física

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, dio una visión fascinante sobre el futuro de la IA, destacando la importancia de la IA agéntica y física. Huang enfatizó cómo la IA está transformando la industria, comparando los agentes de IA con "robots digitales" capaces de entender instrucciones, realizar tareas y tomar acciones.

"Vamos a tener robots de información. Los llamamos agentes. También vamos a tener robots físicos llamados robots, y estos robots físicos son esencialmente IAs que entienden el mundo físico", explicó Huang. Esta visión se alinea con la estrategia de Lenovo de proporcionar soluciones de IA integrales tanto para el ámbito personal como empresarial.

Huang y Yang poniendo misterio al evento. Imagen: Xataka.

Debajo de la tela estaba la NVIDIA Drive AGX Thor con tecnología Blackwell, "el más potente e inteligente ordenador AI DCU de Lenovo para la conducción autónoma". Imagen: Xataka.

Tal es la sinergia que Huang, el gran nombre de la tecnología en esta década, se despidió con un sonoro 'Go, Lenovo!', con el puño en alto. El delirio para los PRs de la marca que estaban en la sala.

Un final inesperado: Lenovo y la FIFA

En un giro final a la altura del milagro de Berna en el '54, el evento culminó con la aparición sorpresa de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a los trofeos de los mundiales masculino y femenino de 2026 y 2027. Infantino anunció que Lenovo se convertirá en el nuevo socio tecnológico oficial de la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y la Copa Mundial Femenina 2027 en Brasil.

Este anuncio nos recuerda cómo la tecnología sigue permeando en el mundo del deporte. Lenovo, que ya tenía el patrocinio de la F1, ahora se cuela en los mundiales de fútbol.

Imagen: Xataka.

Yuanqing Yang comentó: "Esto significa que el evento más grande en la historia de la humanidad, con más vistas, más naciones participando y seguramente más requisitos de datos y tecnología que nunca, será impulsado por Lenovo".

Yang e Infantino se intercambiaron regalos –un balón para el primero, un ThinkPad para el segundo–, apretón de manos, confeti por el aire y un cierre de fiesta digno de una clasificación inesperada para un Mundial.

Tras el intercambio de regalos. Imagen: Xataka.





En resumen: más allá del hardware

El Tech World 2024 de Lenovo fue mucho más que un evento de lanzamiento de productos. Fue una demostración de la evolución de Lenovo desde un fabricante de hardware a un orquestador del ecosistema tecnológico global.

Imagen: Xataka.

Al convertir su keynote en una "fiesta de la IA" con los CEOs más influyentes del sector como invitados de honor, Lenovo no solo comunicó al mundo cuál es su visión tecnológica, sino que envió un mensaje: es un actor clave de la industria capaz de aliarse con rivales entre sí.

La empresa china ha dejado claro que su ambición va más allá de liderar el mercado de PCs. Aspira a ser el puente que une las distintas corrientes de innovación en IA y computación, posicionándose estratégicamente en el centro de la próxima revolución tecnológica. Ahora queda ver cómo traduce esa estrategia en resultados.

Imagen destacada | Xataka