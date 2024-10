Devolver compras en Amazon tiene límites: así va a cambiar su política a partir de 2025

Amazon tiene una política de devoluciones envidiable. La tranquilidad de saber que podemos comprar un producto y si no nos encaja podemos devolverlo y recuperar el dinero. Amazon ha conseguido una gran reputación en este sentido, pero es obvio que esta generosa política tiene un coste.

Os explicamos cuáles son las actuales condiciones y qué va a cambiar en España a partir del próximo 1 de enero de 2025. Unos cambios en las devoluciones que la propia Amazon describe que son para "hacer frente a los costes operativos de las devoluciones y disminuir los residuos".

Qué límites en las devoluciones tiene Amazon

En primer lugar hay que apuntar que todos los compradores en España tienen el derecho a desistir del contrato de compra, sin indicar el motivo, durante los 14 días naturales desde el día que se ha recibido el producto. El caso es que más allá de este derecho, Amazon permite la devolución hasta 30 días después.

La condición que expone Amazon en su política es que estos deben ser devueltos "nuevos, sin usar y completos".

Adicionalmente hay una serie de excepciones que impide la devolución. Por motivos de higiene no se pueden devolver cosméticos; por motivos de personalización no se pueden devolver los de Amazon Handmade y por motivos de caducidad no se pueden devolver prensa diaria.

La devolución normalmente se realiza con una etiqueta y franqueo pagado. En función del servicio utilizado hay unos gastos, que pueden ir desde 2,99 euros para Correos o 5,50 euros si es una devolución internacional. Los productos vendidos directamente por Amazon están exentos.

El pasado 5 de febrero de 2024, Amazon cambió sus tarifas por devolución al vendedor y puesta de inventario. Desde el pasado 1 de junio de 2024 también hay cambios en las tarifas por procesamiento de devoluciones, en Estados Unidos. En el caso de España, estas nuevas tarifas se aplicarán a partir del año que viene.

Amazon pone freno a los productos más devueltos

El próximo 1 de enero de 2025 entra en vigor en nuestro país la "nueva tarifa por procesamiento de devoluciones a los productos con una ratio elevada de devoluciones", salvo en categorías especiales como ropa, gafas, zapatos y complementos.

Esto es, Amazon empezará a cobrar extra a los vendedores cuyos productos sean devueltos en masa. No afectará directamente al consumidor, pero sí a los vendedores.

Según explica Amazon, este aumento de las tarifas se aplicará para los productos que superen determinado umbral, en función de cada categoría. Y los cargos empezarán a llegar entre el 7 y el 15 de abril.

¿Cómo calculará Amazon este umbral? Se tendrá en cuenta el porcentaje de unidades enviadas y los que se devuelven entre ese mes y los dos naturales siguientes. Los pequeños vendedores no se verán afectados, pues para los productos que se envían menos de 25 unidades al mes no se tendrá en cuenta.

Los clientes de Amazon seguirán teniendo 30 días para devolver los productos, pero esta estrategia no sale gratis.

