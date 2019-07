Corsair compra Origin PC, la famosa compañía de 'modding' y fabricante de PCs a la medida

Justo ayer veíamos como Origin PC celebraba sus primeros 10 años mostrando un 'Frankestein' que integraba un PC 'gaming' con una PS4 Pro, una Xbox One X y una Nintendo Switch. Hoy, después de ese curioso experimento, anuncian que Corsair está adquiriendo Origin PC, en una nueva apuesta por crecer y dominar dentro del mercado 'gaming'.

Corsair no ha dado a conocer la cifra que pagó por Origin PC, pero la estrategia es clara, ya que con esto podrán ampliar su presencia más allá de los periféricos y componentes y apostar por ordenadores a la medida aprovechando toda la experiencia y capacidad de Origin PC.

Una nueva apuesta para ganar el mercado 'gaming'

Hay que recordar que Corsair ya lleva algunos años intentando hacerse hueco en la fabricación de PCs gaming, esto con su línea de productos Vengeance PC, Corsair One y Corsair One Pro, los cuales no han terminado de despegar como la compañía espera. Mientras que en el mercado de los periféricos y componentes están más que posicionados.

En el caso de Origin PC, poco a poco se han colocado como un jugador importante dentro de la fabricación de PCs, donde gracias a las opciones de personalización que ofrecen hemos podido ver máquinas sumamente asombrosas y a precios asequibles, las cuales van desde ordenadores de sobremesa y portátiles hasta estaciones de trabajo. Sin embargo, sólo están disponibles en Estados Unidos y Canadá.

Según Corsair, la compra de Origin PC les permitirá "expandir su tamaño y presencia en un mercado de rápido crecimiento, como es el de los sistemas de juego de alto nivel". También explicaron que Corsair y Origin PC se mantendrán como marcas separadas, sin embargo, el equipo directivo de Origin PC, que permanecerá en una oficina separada, ahora también se hará cargo de las divisiones de Corsair One y Vengeance.

Por otro lado, ahora todos los ordenadores de la compañía, tanto Corsair como Origin PC, utilizarán sistemas de refrigeración Hydro X Series de Corsair junto con el software iCue, y se espera que en un futuro se integren más productos para crear sistemas base pero sin perder la opción de personalización, que es lo que hizo crecer a Origin PC.

Se espera que con esta compra Corsair tenga una mayor presencia dentro de los ordenadores gaming, mientras que Origin PC da por el fin el salto a nuevos países. La idea central de todo esto será atacar el sector de usuarios que prefieren armar sus PCs pero teniendo varias opciones desde un solo sitio, donde incluso habrá la opción de recibirlo ya armado pero con los componentes y diseño que ellos eligieron.

Esta compra llega un año después de que Corsair adquiriera a Elgato, el famoso fabricante de capturadoras y periféricos para grabar y transmitir partidas en streaming. Por lo que Corsair poco a poco se está armando con compañías pequeñas pero de gran renombre para así ofrecer nuevas opciones en un mercado que no para de crecer.