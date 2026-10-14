Cómo funciona el método de trabajo 3-2-2 que se utiliza en algunos países europeos, como Islandia

Si hablamos de “innovar” en cuanto a las jornadas laborales, quizás Islandia es uno de los primeros países que se nos vienen a la cabeza. Como hemos contado en anteriores ocasiones en esta casa, Islandia fue uno de los pocos países en implementar la jornada laboral de cuatro días a través de acuerdos sindicales y negociaciones tras varias pruebas piloto. Hoy la gran mayoría de sus trabajadores disfrutan de jornadas reducidas manteniendo el mismo salario.

También existe cierta flexibilidad según el puesto de trabajo, las condiciones del convenio o lo que el trabajador haya pactado en su contrato laboral de manera independiente. Estos días ha surgido en redes un vídeo de un trabajador español que hablaba del método "3-2-2" de Islandia: tres días de trabajo, dos de descanso y dos de trabajo. Esto puede tener muchas ventajas según cómo se quiera el trabajador estructurar la semana para tener más tiempo libre, pero también tiene algunos matices que conviene recalcar.

Lo que dice el trabajador. Tal y como comparte El Confidencial, José (@esepevlogs93) describe en un vídeo de TikTok cómo funciona este ciclo de dos semanas. Según explica, en la primera semana trabajaría tres días, descansaría dos y trabajaría dos (vamos, 5 días de trabajo y dos de descanso, lo habitual pero organizado de una forma distinta). Lo interesante es que en la segunda semana el patrón cambia, con tres días de descanso, dos de trabajo y dos de descanso. Es decir, que los turnos de descanso y trabajo se invierten cada semana.

Aunque esto implica trabajar más horas en cada jornada. Y es que tal y como afirma, los turnos duran entre 11 y 12 horas y suman alrededor de 172 horas al mes. También admite que él no tiene este horario, y que no se ofrece en todos los puestos de trabajo. Pero es una condición que uno puede llegar a optar si le encaja, dependiendo del puesto de trabajo, las condiciones del convenio, contrato, etc.

Haz cuentas. En un ciclo de 14 días, implicaría que tendrías siete turnos de trabajo. Con una duración de entre 11 y 12 horas cada uno, esto supone una media de entre 38,5 y 42 horas semanales, lo cual coincide con la cifra mensual que comenta el trabajador. Las jornadas largas están concentradas, pero la media semanal no es nada descabellada.

Statistics Iceland situaba las horas medias en 36,6 por semana en el primer trimestre de 2026 para las personas que trabajaban en la semana de referencia. En el segundo trimestre de 2026, el informe muestra unas horas semanales habituales de 38,1.

¿Es legal? En principio, sí, si se respetan las normas. El sindicato VR explica que el trabajo debe dejar al menos 11 horas de descanso continuo en cada periodo de 24 horas y no puede organizarse de manera que el periodo de trabajo supere las 13 horas. La misma fuente señala que las horas semanales, horas extraordinarias incluidas, no pueden superar una media de 48 horas en un periodo de cuatro meses.

Por otro lado, la Confederación Islandesa del Trabajo (ASÍ) añade que, en el trabajo a turnos, el descanso diario puede reducirse a 8 horas cuando un trabajador cambia de turno. Un turno de 12 horas entraría dentro de estos límites, pero los detalles ya dependen del convenio colectivo de cada sector.

En España. Según el Estatuto de los Trabajadores, la jornada ordinaria está limitada a un máximo de 9 horas diarias, con una semana de 40 horas calculada como media anual. Se permiten jornadas más prolongadas, pero únicamente mediante convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y el trabajador. Además, las normas de descanso también son más estrictas, pues la legislación española exige un mínimo de 12 horas entre el final de un turno y el inicio del siguiente, además de 1,5 días de descanso semanal, frente a las 11 horas de Islandia.

UN VISTAZO A...

Ambos países también miden los límites de forma distinta. Islandia limita la media a 48 horas semanales, incluidas las horas extra, en un periodo de cuatro meses, mientras que España calcula la media de las horas ordinarias a lo largo de un año y limita las horas extraordinarias a 80 al año. En España llevamos tiempo con el runrún de rebajar la jornada legal a las 37,5 horas, pero la propuesta fue rechazada.

Aquí y en otros países también existen jornadas y distribución horaria especiales para casos específicos. En distintos países europeos, como Reino Unido, Irlanda y Polonia, también se utilizan turnos de 12 horas en sectores como la sanidad, mientras que en otros países existen sistemas rotativos adaptados a las necesidades de cada servicio, normalmente vinculados a emergencias o industria.

Reducción de jornada en Islandia. La asociación Alda informa de que el 86 % de la población activa de Islandia trabaja actualmente menos horas o ha conseguido el derecho a reducirlas. En el caso de los trabajadores a turnos la semana a tiempo completo se redujo de 40 a 36 horas, siendo posibles reducciones de hasta 32 horas. Además, el Ayuntamiento de Reykjavik incluye directrices para convertir los sistemas de turnos de 12 horas y estructuras 5-5-4 o 2-2-3, en sistemas de ocho horas.

Salario y horas extra. José cuenta en su vídeo que el sueldo puede rondar los 2.800 euros al mes y que las horas extraordinarias pueden alcanzar el 190 % de la tarifa normal. Evidentemente son cifras personales, y las condiciones dependen de cada puesto de trabajo, convenio colectivo y contrato. La ASÍ señala que las horas extra se pagan generalmente al 1,0385 % del salario mensual por hora, con ciertos acuerdos especiales según convenios colectivos.

Imagen de portada | Rose Breen

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