Los centros de datos para IA tienen un gran problema con su consumo energético. SK Hynix promete reducir su coste un 30%

La proliferación de los grandes centros de datos para inteligencia artificial (IA) plantea un problema energético muy serio. Tanto, de hecho, que el Departamento de Energía de EEUU se está planteando la posibilidad de que las empresas que tengan grandes centros de datos dedicados al entrenamiento de modelos de IA instalen en sus proximidades una pequeña central nuclear que sea capaz de satisfacer sus necesidades energéticas.

No obstante, si el Departamento de Energía considera que la opción nuclear es la idónea para resolver las necesidades eléctricas de los grandes centros de datos para IA la contribución total de esta forma de energía al mix deberá ser mucho más alta. Y este plan, como es lógico, requiere afrontar grandes inversiones. Microsoft, de hecho, es una de las compañías estadounidenses que se están planteando seriamente apostar por la energía nuclear para abastecer sus centros de datos.

Esta estrategia, además, reforzaría la apuesta de EEUU por las fuentes de energía que no emiten gases de efecto invernadero. Lo que no está claro todavía es qué inversión asumirán las compañías de tecnología y qué subvenciones aportará el Gobierno. Por el momento algunas de las grandes firmas de tecnología ya han invertido en la energía nuclear, aunque no necesariamente en la fisión. Microsoft, por ejemplo, tiene un acuerdo con Helion Energy para obtener en el futuro energía a partir de sus reactores de fusión nuclear.

SK Hynix y sus memorias tienen algo que decir

Actualmente la compañía surcoreana SK Hynix es el segundo mayor fabricante de chips de memoria del planeta. Solo la también surcoreana Samsung tiene una cuota de mercado más alta. No obstante, SK Hynix tiene una gran baza a su favor: es el principal proveedor de chips de memoria de NVIDIA. En la práctica esto significa que la mayor parte de los centros de datos de última generación que se dedican a la IA utilizan sus memorias.

Las GPU que ejecutan los procesos de IA son en gran medida las responsables del elevado consumo energético de estos centros de datos

Las GPU que se responsabilizan de la ejecución de los procesos de IA son en gran medida las responsables del elevado consumo energético de estos centros de datos, pero el consumo de la memoria no es en absoluto despreciable. Ahora es, precisamente, cuando entra en juego SK Hynix. Y es que esta compañía acaba de anunciar que tiene listos sus nuevos chips de memoria DRAM de sexta generación y fabricados utilizando su litografía de 10 nm.

La característica más relevante de su nuevo chip DRAM 16Gb 1c DDR5, que es como lo llaman, es que entrega una eficiencia energética más de un 9% más alta que la anterior generación de memorias DRAM de este fabricante. Puede parecer que una mejora del 9% no es gran cosa, pero sí lo es. Es muy importante debido a que cada servidor aglutina una gran cantidad de estos chips, lo que, según SK Hynix, permitirá a los propietarios de los centros de datos para IA reducir su factura de electricidad nada menos que un 30%.

No cabe duda de que es un ahorro considerable. Desde luego no es la solución definitiva al problema energético de los centros de datos para IA, pero es una aportación relevante que incrementará su sostenibilidad hasta que las centrales nucleares u otra estrategia tomen el relevo.

Más información | Reuters | DigiTimes Asia

En Xataka | Hito histórico europeo en fusión nuclear: el reactor JET ha batido un récord crucial en el camino hacia la energía de fusión comercial