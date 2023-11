Boyacá Delivery, el dolor de cabeza de los usuarios de Wallapop, Vinted y compañía

No hay muchas empresas funcionales, o por decirlo de otra forma, que no sean una simple estafa, que tengan un 97% de reseñas negativas en Trustpilot, la web líder en reseñas de clientes de todo el mundo. Tampoco hay muchas empresas cuya cuenta de Twitter esté protegida con un candado y solo tenga siete seguidores. Boyacá Delivery cumple ambas premisas.

Esta empresa no es de las que suelen ser muy conocidas por el ciudadano de a pie, fuera de su sector profesional, pero en los últimos tiempos se ha hecho más famosa por ser una de las empresas de logística que usan tiendas online y plataformas de compraventa de productos de segunda mano, como Vinted, Shein o, más recientemente, Wallapop.

Y muchos de sus clientes no están contentos.

Más barato, más problemas

Aunque en los primeros años de vida de este tipo de aplicaciones lo más habitual era el intercambio presencial, los envíos postales se han hecho cada vez más populares. Para ello suele haber una opción de envío a casa, pero suele salir más cara que si optamos por la recogida en un punto de entrega, ya sea Correos o ya sea un negocio de otro tipo que se ha subido a este carro.

De estos puntos de entregas ya hablamos hace unos años: son comercios de barrio que como forma de aumentar sus ingresos se convierten en lugares donde enviar y recoger paquetes comprados online. Y a ellos recurren también las plataformas de segunda mano para centralizar entregas y recogidas en lugar de ir puerta a puerta, reduciendo costes.

Copisterías, librerías, administraciones de lotería, quioscos... Cualquier tipo de comercio es susceptible de convertirse en punto de entrega si trabaja de cara al público y tiene el espacio suficiente para almacenar paquetes. Boyacá está en muchos de ellos: más de 4.000, según su web, aunque su buscador no suele funcionar, según hemos comprobado como indican muchos usuarios en redes sociales o en la propia Trustpilot.

Boyacá Delivery es una opción que suele ser escogida por su precio, sensiblemente inferior al de GLS o Correos. Mientras que estas tres últimas promedian precios de unos 2,5 o 3 euros para paquetes pequeños, Boyacá Delivery los gestiona por 1,90 euros prometiendo cuatro días hábiles. Según los ejemplos de nuestros testimonios, no es algo que se cumpla religiosamente. Estos son los distintos precios para envíos dentro de la península o entre mismos archipiélagos (Baleares y Canarias). Boyacá solo trabaja dentro de la península.



PUNTO BOYACÁ DELIVERY PUNTO GLS RECOGIDA EN CORREOS O SEUR A DOMICILIO 0-1 KG 1,90 € 2,39 € 2,99 € 3,49 € 1-2 KG 2,19 € 2,59 € 2,99 € 3,49 € 2-5 KG 2,99 € 3,49 € 3,99 € 4,49 € 5-10 KG 4,49 € 5,49 € 6,49 € 7,49 € 10-20 KG 7,49 € 9,49 € 10,49 € 11,49 € 20-30 KG 12,49 € 14,49 € 15,49 € 16,49 €

El del buscador de puntos que no funciona no es el único de sus problemas: es fácil encontrar innumerables quejas sobre su funcionamiento en Twitter.

O los mencionados de Trustpilot.

Desde retrasos en la entrega hasta retrasos en la recogida del punto de envío, pasando por paquetes que llegan a direcciones equivocadas o etiquetas que se traspapelan.

Carla, una usuaria valenciana de Wallapop y Vinted, nos explica algunos de los problemas que ha tenido: "Con Wallapop he usado tanto Correos como GLS y con ninguna he tenido problemas. Vinted solo me deja usar Boyacá y con ellos he tenido todo tipo de problemas. Vendí un reloj de mesa a alguien de Francia, lo empaqueté en una caja dura con plástico de burbujas por todas partes, rollos de papel en el interior... La mujer que lo compró me envió fotos nada más abrir la caja y estaba destrozado. Supongo que puede pasar con cualquier empresa, pero la única vez que me ha ocurrido fue con ellos".

También ha tenido problemas con la propia plataforma que usa Boyacá con sus puntos de entrega. "Hace poco fui a entregar un paquete a un quiosco que los gestiona para Boyacá, pero me dijeron que no podían aceptarlo porque esa plataforma estaba caída, que llevaba horas sin funcionar y no sabrían cuando lo solucionarían, ya que ocurre con frecuencia. Tuve que estar haciendo viajes hasta que ya estaba arreglado. También tardan más que ninguna otra. Correos y GLS te lo hacen en unos pocos días, incluso en 24 horas, pero con Boyacá he tenido paquetes que han tardado en llegar siete, diez, quince días, incluso desde la provincia de al lado".

Otro de los problemas habituales se produce con los cambios repentinos en los puntos de entrega. "Me ha pasado varias veces, pido que un paquete me llegue a un sitio porque me pillará bien para poder llegar al salir del trabajo, y de repente me dicen que no, que me llegará a la otra punta de la ciudad y ya me toca andar pidiendo favores o saliendo antes del trabajo".

Pantallazos informando a Carla de los cambios repentinos del destino de su paquete. Imagen cedida.

Otro testimonio es el de Mar, usuaria granadina. "Hice un pedido en Vinted el 17 de octubre. El vendedor dejó el producto en la tienda para su recogida ese mismo día. Hasta el 25 de octubre por la tarde no me llegó un mensaje indicando que el repartidor había recogido el paquete. Ese mismo 25 llamo a Boyacá, con más de 15 minutos de espera, y me dicen que el jueves llegaría el pedido a Madrid (venía desde País Vasco), el viernes a Granada y entre lunes y martes a mi casa, en esa última ciudad. Durante esos dos días prometidos, 26 y 27, me metí en la aplicación, y no se había actualizado nada. No sabía dónde estaba el paquete. Llamé el viernes y nadie lo cogió. El lunes 30 vuelvo a llamar y me dijeron literalmente 'no sé dónde está tu paquete', 'los repartidores a veces no pasan el código y no sabemos dónde está'. El pedido acabó llegando el día 31".

Eduardo, de Madrid, nos cuenta que ha terminado por negarse a usar Boyacá como opción para la paquetería. "Simplemente me cansé de que fuese como jugar a la ruleta rusa, a veces funcionaba bien, pero otras aparecía cualquier problema. Un día un retraso, otro día me dijeron que me habían perdido el paquete y acabó llegando a las dos semanas, en otra ocasión tardaron casi una semana simplemente en llevárselo del quiosco en el que lo dejé, o se lo llevaron pero sin escanear el código y el comprador de Vinted diciéndome que qué hacía que no lo enviaba... Era problema tras problema".

Y nos explica el límite que ha decidido no rebasar: "Con ropa usada muy barata todavía me lo podría permitir, pero con productos de más de veinte euros ya he decidido que antes me quedo sin él que lo confío a Boyacá". En la OCU también podemos encontrar varias quejas de estos mismos días en esta misma línea (una, otra).

Boyacá es una empresa con más de cuarenta años de historia y varias filiales, como la de transportes o la de distribución de publicaciones. Boyacá Delivery es la más reciente, se creó en septiembre de 2022 y su nombre jurídico es BD Last Mile S.L. Al ser de reciente creación todavía no tiene sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil, pero sí las tiene su matriz, Transportes Boyacá.

Esta empresa se dedica principalmente al transporte de periódicos y revistas o muestras sanitarias. En 2022 facturó algo más de 103 millones de euros, con un resultado positivo de 3,6 millones de euros, según el depósito del Registro Mercantil.

Desde Xataka hemos intentado ponernos en contacto con Boyacá Delivery durante la elaboración de este artículo, pero el método de contacto habilitado, un correo electrónico, nos devolvió el escrito original con el texto "esta cuenta de correo está desactivada", emplazándonos a escribir a otras dos direcciones únicamente si somos consumidores o puntos de conveniencia.

Wallapop, por su parte, nos ha comunicado que "ante las incidencias registradas en relación con uno de nuestros proveedores de envíos, Boyacá Delivery, nos hemos puesto en contacto con su equipo para identificar la causa que está produciendo estos retrasos" y que ambos equipos están en contacto para resolver la incidencia, así como derivan a quienes tengan una incidencia a acudir al Centro de Ayuda de la plataforma. Vinted no nos ha respondido en el momento de publicar este artículo.

