El Banco Central Europeo apuesta por crear un euro digital en 2021 que complemente el dinero en efectivo

"El euro digital complementaría el efectivo, no viene a reemplazar", explica el Banco Central Europeo. A principios de octubre, el máximo organismo bancario de Europa ha publicado un informe sobre la creación de un euro digital, una moneda virtual que existiría en forma electrónica, accesible por todos los ciudadanos y permitiría realizar pagos "de forma rápida, sencilla y segura".

El BCE remarca que el euro digital no reemplazará el dinero en efectivo en ningún caso. "Los europeos recurren cada vez más a lo digital en la forma en que gastan, ahorran e invierten. Nuestro papel es asegurar la confianza en el dinero. Esto significa asegurarse de que el euro sea apto para la era digital. Deberíamos estar preparados para emitir un euro digital, en caso de que surja la necesidad", ha afirmado Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.

Según refleja el informe del euro digital, el objetivo del BCE es la creación de esta moneda virtual para mediados de 2021. Por el momento se trata de una intención, validada con un extenso informe, pero varios de los altos responsables del Banco Central han defendido públicamente su creación.

El texto analiza el impacto que tendrían las monedas virtuales en el panorama del euro y describe varios sistemas que podrían adoptarse. Si bien, no se concreta qué modelo específico utilizaría Europa en caso de materializarse el proyecto.

