AWS sigue siendo el rey de la computación en la nube y continúa creciendo. Ni eso le ha librado de nuevos despidos

AWS (Amazon Web Services), la división de computación en la nube de Amazon, está despidiendo a cientos de empleados, según GeekWire. Los despidos de esta división afectan tanto a los empleados de tiendas físicas, los de tecnología y los de ventas y marketing.

Esta división supone el 16% de los ingresos anuales de Amazon según sus resultados financieros de 2023, y aunque su margen de beneficio es superior al del comercio electrónico, su crecimiento se ha ido desacelerando. Del 29% de crecimiento interanual que experimentó en 2022 pasó a un 13% en 2023.

Duplicidades y externalización. Uno de los motivos de estos despidos está en la superposición de algunos roles de gestión y de operaciones de ventas. Otro, en la reorientación hacia la formación digital autogestionada y los programas de formación llevados a cabo por socios externos.

Esa formación es importante de cara a la obtención de certificaciones y capacitaciones para un sector de necesidades cambiantes.

Las tiendas físicas. La tecnología 'Just Walk Out' en las tiendas de Amazon Fresh está siendo cancelada, o al menos profundamente modificada, y por ahí se explican algunos de los despidos. La idea de conseguir tiendas 100% automatizadas no logró culminarse y varios años después de su puesta en vigor, seguía requiriendo un fuerte componente humano.

Tan fuerte como que acabó con 1.000 trabajadores en India vigilando cada compra. Esta tecnología estaba presente en más de la mitad de los locales Amazon Fresh, pero será reemplazada progresivamente por otra, 'Amazon Dash Cart', que utiliza carritos inteligentes con escáner integrado.

Global y local. Aunque los despidos están planteados para regiones repartidas por todo el mundo, el mayor impacto será, presumiblemente, para la plantilla de Seattle. Es la ciudad natal de Amazon y es allí donde se concentran muchos de los roles de AWS.

Los empleados afectados por los despidos mantendrán su salario y los beneficios de su puesto durante al menos dos meses, y recibirán apoyo para la búsqueda de un nuevo empleo.

Siguen los despidos. Tanto en Amazon como fuera de ella. Amazon anunció 18.000 despidos a principios de 2023 y otros 9.000 apenas dos meses más tarde. Twitch, Audible, o Prime Video son algunas de las divisiones que también están sufriendo recortes de personal.

Y AWS, pese a seguir creciendo y liderando su sector, no se ha quedado al margen. De hecho, Azure y Google Cloud, sus principales rivales, crecieron a un ritmo más rápido, reduciendo las distancias. La cuota de mercado de Amazon es del 31%, la de Microsoft del 24% y la de Google del 11%.

Imagen destacada | AWS

En Xataka | He descargado todos mis datos de Amazon y he aprendido una lección: es demasiado fácil comprar online