La alternativa cordobesa al Powerpoint se expande por el mundo: así ha pasado Genially de 'side-project' a superar los 15 millones de usuarios

Genially acaba de anunciar una ronda de financiación de 20 millones de dólares. Esta startup para crear contenidos interactivos de forma sencilla nació en Cordoba en 2015, como proyecto interno de la agencia de comunicación que por aquel entonces coordinaba Juan Rubio, CEO y cofundador de Genially. Una empresa que ya está presente en más de 190 países, la utilizan 15 millones de usuarios y ha superado los 2.000 millones de visualizaciones.

Esta es la historia de una herramienta que compite contra gigantes como Microsoft con PowerPoint, Google con sus presentaciones o empresas como Prezi. "Al principio la veíamos limitada al mercado del marketing y la comunicación, pero en realidad todo el mundo puede crear contenido interactivo. La educación no estaba en nuestro foco en el origen y hoy en día es una categoría muy importante", explica Rubio en conversación con Xataka, acompañado por Chema Roldán, CTO de Genially y Luis García, director creativo.

Tres socios que han logrado transformar una sencilla herramienta para hacer infografías y presentaciones interactivas en una plataforma global con un equipo de 130 personas y utilizada por grandes corporaciones e instituciones educativas como Santillana, la Universidad de Columbia, el Grupo Prisa, Cruz Roja o Telefónica.

De Córdoba a Nueva York

La recién Serie B ha estado liderada por los fondos norteamericanos Owl Ventures, especializados en tecnología educativa, y 645 Ventures, con experiencia en software como servicio (SaaS), junto a las firmas europeas DN Capital, Brighteye Ventures y emprendedores como los fundadores de Kahoot o s16VC, además de inversores previos que se han mantenido.

"Somos rentables, no necesitamos este flujo de dinero en caja. Esta ronda es más una decisión estratégica para acelerar nuestro crecimiento. Necesitábamos socios que aportaran valor, no solo económico, gente con experiencia", describe Rubio. "Cuando comenzamos hicimos como una lista de 20-30 herramientas a las que nos gustaría parecernos. A la mitad ya las hemos superado. E incluso hemos superado a Prezi a nivel de uso. Pero la apuesta de valor es diferente. Ellos marcaron la diferencia en su momento pero con Genially cambia la forma de crear, de ver el contenido".

Genially nos ofrece una interfaz basada en arrastrar y soltar para realizar presentaciones interactivas, microsites, infografías y gráficos interactivos. El equipo nos explica que crecen orgánicamente, el boca a boca es su mayor ayuda y describen que los contenidos interactivos alcanzan mucha viralidad por lo visuales que son. Esto les ha permitido extenderse por prácticamente todo el mundo pese a que la herramienta únicamente está disponible en español, francés e inglés. Sus principales mercados son Francia, España, México y Colombia, aunque este 2021 han visto un gran crecimiento en países como Estados Unidos, Brasil o Italia. Precisamente por ello, el siguiente idioma que llegará este año es el portugués.

Actualmente el equipo de Genially trabaja principalmente desde Córdoba, aunque Rubio tiene planeado formar un equipo de entre 10 y 15 personas para el traslado a Nueva York y liderar el salto internacional. "Con la pandemia crecimos a lo grande, sobre todo por la educación y el trabajo a distancia. Conseguimos un x4 en todas las métricas", describen.

"Estamos contratando unas dos personas a la semana y esperamos ser unas 160-170 personas a final de año", comentan las fundadores. "Contamos con unos 120.000 clientes a nivel mundial. Nos utilizan desde departamentos de training de corporaciones a nivel interno hasta departamentos de marketing y comunicación para mostrar sus trabajos y conseguir difusión pública", explica Luis García, CMO de Genially.





Para estos clientes profesionales, Genially cuenta con planes de pago que permiten editar archivos, añadir audios, eliminar la marca de agua y acceder a la edición colaborativa. La facturación proviene un 60% del sector educativo, aunque la cantidad de usuarios es mucho más alta. "Es un sector estratégico para nosotros. En educación es muy importante comunicar conceptos", apuntan desde Genially.

Al principio, Genially fue un desarrollo interno

Tras la crisis de 2008, Juan Rubio, biólogo de formación, montó Ecoavantis, consultora especializada en comunicación de la sostenibilidad. De aquella empresa surgió lo que ahora es Genially. "Fue un desarrollo interno para Ecoavantis y le dedicaba el 50% de mi tiempo", explica Rubio.

"Nos especializamos en neuromarketing, con contenidos premium a medida para explicar de manera sencilla los conceptos, eso nos llevó a descubrir que los contenidos interactivos eran lo que más enganchaba a la gente", explica. Pero eran caros y si había un cambio, no había una herramienta sencilla para poder modificar ese proyecto sin conocimientos de programación.

Del feedback de los clientes surgió Genially, como una herramienta para acelerar el proceso de creación y reducir la dependencia. Originalmente esta herramienta contó con el apoyo de Ecoavantis y estaba enfocada en el mundo del marketing, pero posteriormente Rubio acabó dedicándole el 100% del tiempo. "Se podría decir que comenzamos con empleado y medio", comenta Rubio.

En aquel momento fue cuando Luis García, con quien ya había colaborado y compartido talleres de emprendimiento, se unió a Rubio y posteriormente se incorporó Chema Roldán, que estaba trabajando en Madrid en 'cloud computing' y se quería volver a Córdoba. "Ya que me iba, me fui como socio y no como empleado", reflexiona Roldán. "Desde el día uno vi que era un proyecto innovador y apuntaba alto. Creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida".

Una herramienta que ha ido escalando y ya tiene más de 200 millones de peticiones al día

El crecimiento de Genially viene muy ligado a las posibilidades que ofrece la tecnología hoy en día. "Las herramientas que te da AWS (Amazon Web Services) no las tenias antes salvo que tuvieras un equipo de 100 personas", describe Roldán. Actualmente son 41 personas, incluida QA, en el equipo técnico de Genially, quienes además apuntan que están buscando personal.

"En tecnología en principio buscamos a gente hispano parlante y 'Full Stack', pero el lenguaje de programación no es una limitación. Nuestra base es Node.JS y React, pero una persona que lleve 10 años programando le da igual pasarse de Java a Javascript, o de Angular a React. Buscamos perfiles más senior que nos ayuden", explica el CTO de Genially.

El propio equipo de Genially describe en Medium los distintos retos tecnológicos superados y cómo se están convirtiendo en un estándar para la creación de contenidos interactivos. Preguntados por cuál ha sido la implementación más difícil, nos responden con una tarea en la que todavía están enfrascados: "la gestión de los equipos; las cuentas grupales".

Otro asunto que ha mantenido ocupado al equipo es la escalabilidad. Si a principios de año apuntaban a que su API recibía 50 millones de peticiones al día, durante nuestra conversación esta cifra sube a los 200 millones. "Hacer que una herramienta sea escalable es un reto constante. Puedes hacer una cosa que funcione bien para tres personas, pero cuando tienes 80.000 a la vez la cosa cambia", describe Roldán. También apuntan al reto de la retrocompatibilidad, conseguir que los Genially antiguos puedan incorporar las nuevas funciones que se van añadiendo.

"La herramienta de Genially nació de cara al usuario individual, pero desde hace dos años y medio hemos visto que en nuestro modelo de negocio tenemos un cliente que pertenece a una organización más grande. Una empresa que impulsa a que se utilice Genially. A nivel de producto estamos mejorando para que sea una herramienta de equipo, donde 10 personas a la vez puedan compartir recursos de marca y utilizar Genially como un espacio de colaboración", explica Rubio. "Es como una nueva versión".

"Tenemos una comunidad muy potente de creadores, pero mucho más de visualizadores", comentan orgullosos. Las cifras de uso de Genially son significativas y eso también se refleja en su colaboración con grandes actores del mercado como Google con Classroom o Microsoft con Word Online o Teams, donde nos explican que el propio equipo de Microsoft trabajó para realizar la integración.

"Identificamos mucho por delante por crecer. Queremos conseguir que Genially se convierta en un nuevo estándar de contenido interactivo", apuntan. Una plataforma para crear contenidos visualmente atractivos, que implican un proceso exploratorio, con capas de importancia y fáciles de entender.