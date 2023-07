Airbnb quiere acabar con las fiestas: este requisito para cumplir con su objetivo afectará a todos los usuarios

Airbnb acaba de llevar su cruzada antifiestas al siguiente nivel. Después de prohibir este tipo de eventos en tiempos de pandemia “por razones de salud pública”, la compañía oficializó su prohibición permanente a nivel global hace aproximadamente un año.

Pese a esta última medida estricta que establecía sanciones para los infractores, algunas personas siguieron utilizando los alojamientos de alquiler temporal como sitio para montar fiestas. Lo último de Airbnb para evitar esto es un cambio que afecta a todos.

Verificación de identidad en Airbnb

Los desarrolladores de la aplicación anunciaron a través de un comunicado que todos los huéspedes y anfitriones de España y otros 34 países deberán verificar su identidad. En caso de no cumplir con este requisito se encontrarán con los siguientes inconvenientes.

Por un lado, los huéspedes no podrán hacer reservas en Airbnb. Por otro, los anfitriones sufrirán el bloqueo de su calendario. Esto significa que no podrán aceptar nuevas reservas, una medida que se traducirá en un impacto económico directo en todos aquellos que no cumplan las reglas.

Desde Airbnb señalan que tienen varias formas de verificar la identidad de las personas. Pueden utilizar identificaciones gubernamentales, como una licencia de conducir, un pasaporte o documento de identidad y, en ocasiones, solicitar una selfie para comparar fotos.

“También podemos usar información como un nombre, número de teléfono, dirección, fecha de nacimiento o, en los EE. UU., un número de Seguro Social, y comparar esta información con bases de datos seguras de terceros”, indican en el comunicado.

La verificación de identidad llega acompañada de otras medidas que buscan abordar el problema de los fraudes y fiestas no autorizadas en la plataforma. Algunas de ellas son las recientes alianzas con la Policía Nacional y expertos de Confianza Online, así como nuevos filtros de reservas.

También explican que los anfitriones de España podrán obtener un sensor de ruido gratuito para abordar problemas sonoros “respetando la privacidad de los huéspedes”. Recordemos que en el pasado algunos anfitriones estaban colocando cámaras en sus casas.

En el caso particular de Barcelona se ha implementado un protocolo de verificación obligatorio. Los anfitriones deberán facilitar una dirección completa y veraz. Allí recibirán un código de activación que les permitirá publicar anuncios de alojamiento.

Imágenes: Brian Babb | Jorik Kleen

