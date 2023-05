España está a punto de ganarle su primer set a la sequía, según AEMET: vuelven la lluvia y las tormentas

Necesitábamos un milagro y, si hacemos caso a los modelos, es posible que lo tengamos. Desde hace meses, AEMET insiste en que solo un mayo excepcionalmente lluvioso podría sacarnos de la sequía (meteorológica) que ya está poniendo el país patas arriba.

No vamos a tener ese mayo excepcional. Pero por primera vez en mucho tiempo las tendencias del modelo europeo dibujan un escenario claramente húmedo en toda España. Y no hablamos de predicciones a largo plazo, no. Hablamos de la semana que viene y la siguiente. Es decir, ya mismo.

Mayo no va a sacarnos de la sequía, pero (teniendo en cuenta las malas perspectivas que llevamos arrastrando durante semanas) un par de semanas más lluviosas de lo normal pueden darnos un globo de oxígeno en un momento en que, sinceramente, lo necesitamos.

Buenas noticias, pero con letra pequeña. Y es que, como llevamos explicando durante los últimos días, no nos vamos a encontrar con un carrusel de grandes borrascas atlánticas entrando en la península. Lo que vamos a ver es una temporada terriblemente tormentosa y esto es algo que no debemos olvidar.

En primer lugar, porque los procesos convectivos que están detrás de estas tormentas y chubascos son (localmente) impredecibles. Eso quiere decir que la distribución no será homogénea. Nos encontraremos con zonas que sufrirán inundaciones de gran intensidad (o, peor, granizadas salvajes), mientras que otras zonas puede ser que no reciban ni una gota.

¿Qué impacto tendrá todo esto? Siendo realistas, las lluvias llegan tarde para una enorme cantidad de cultivos. No obstante, sí vendrán bien para otros muchos y pueden ser la diferencia entre una mala campaña y un desastre mayúsculo.

No hay duda de que es pronto para conocer los efectos de todo esto y que, de hecho, las tormentas pueden resultar desastrosas para muchas zonas (donde el granizo o las inundaciones se lleven los cultivos). Pero si todo procede según lo previsto, el saldo será positivo.

Pero la sequía sigue. Lo decía antes, nada en estas predicciones sugiere que la sequía va a solucionarse. Tiene sentido. Llevamos desde 2014 con precipitaciones anuales sistemáticamente más bajas que la media histórica y eso ha creado un problema estructural que, aunque hemos aprendido a moderar, somos incapaces de solucionar.

Así que solo queda disfrutar de la baja de temperaturas y estar alerta para no dejarnos distraer por estas lluvias. Al fin y al cabo, el verano será duro y, después de las elecciones de finales de mes, empezarán a llegar medidas cada vez más dolorosas.

En Xataka | AEMET tiene una buena noticia y no es la inminente DANA que llega: es que vuelve la "primavera" hasta junio