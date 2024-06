El precio del aceite de oliva ha subido tanto que los ladrones están empezando a talar olivos para llevárselos enteros

Ahora mismo la Guardia Civil tiene precintados en una almazara de la provincia de Ciudad Real 45.000 litros de aceite de oliva que iban a ser vendidos pese a "no contar con las mínimas condiciones sanitarias". Y no es lo único que han encontrado: los agentes han dado con documentación que acredita la compra fraudulenta de 574.908 kilos de aceitunas y facturas de venta de aceite por un valor de más de 850.000.

Y, aunque parece apenas un dato llamativo, se trata de un problema enorme que no sólo provoca pérdidas millonarias, sino que ha ido un paso más allá. Tanto que en Córdoba se ha llegado a talar 30 árboles para llevarse unos 70 kilos de aceitunas.

El gran robo de la aceituna. En marzo, la delegación del Gobierno en Andalucía cifraba los robos de aceitunas en la comunidad durante la última campaña en 523.568 kilos. Se quedaba corta, muy corta. Casi todas las provincias españolas han visto como este tipo de delincuencia agraria crecía.

En los últimos años, con el precio de la aceituna disparado, su robo se han generalizado, la guardia civil ha tenido que redoblar esfuerzos y las autoridades han tenido que tomar medidas para tratar de agilizar las investigaciones y frenar unos robos que convertían al campo en un polvorín.

Pero no solo hablamos de aceitunas. Según los datos del Ministerio del Interior y la Unión de Uniones, los robos en el campo han aumentado un 3,5% en 2023 con respecto al año anterior. Hablamos de una media de 31 robos al día. Lamentablemente, no es raro: desde 2020, la tendencia es clara y la delincuencia no ha dejado de subir.

El resultado es que las redes de tráfico ilegal de aceite (como la que ha desarticulado en Ciudad Real y el sur de Madrid) han crecido y se han propagado por un territorio cada vez más despoblado.

Pero estamos entrando en otro nivel. No hay otra forma de describir lo que ha ocurrido en la sierra de Córdoba estos días. Una finca de la provincia ha denunciado que han talado con motosierra 30 olivos (cargados de unos 70 kilos de aceitunas) y se los han llevado enteros.

Por ahora se trata de un hecho aislado y los investigadores no pueden descartar que no se trate solo un robo (a finales de la década pasada hubo ciertos actos vandálicos relacionados con la tala de olivos, aunque el modus operandi era distinto). No obstante, como informan desde Cuatro, la comarca respira intranquila. Sea cual sea el motivo, es un ejemplo más de la inseguridad cada vez mayor que existe en la España Vaciada.

