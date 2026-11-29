Durante décadas, la biología marina ha leído los dientes de los cetáceos como si fueran los troncos de los árboles, ya que contando las diferentes capas de crecimiento se puede estimar la edad perfectamente. Pero esto ha cambiado radicalmente gracias al rastro radiactivo que dejaron las bombas atómicas de la Guerra Fría en la dentina de una orca que se quedó varada en la costa de Escocia y que se vio que era quince años mayor de lo que marcaban sus dientes.

Un auténtico misterio. El protagonista de la investigación no tiene un nombre popular, más allá de la referencia que se le asignó cuando se encontró en las costas de Escocia. Pero lo que más interesaba eran sus dientes, que pasaron a formar parte de las colecciones científicas. Y tras pasar su rutinario análisis, contaron con entre 50 y 52 bandas visibles, por lo que aquel macho habría nacido a principios de la década de los 60.

Sin embargo, el análisis químico contó otra historia, puesto que al medir la proporción de carbono-14 atrapada en cada estrato mediante el espectrómetro de masas, se comprobó que las capas más internas del diente (las formadas durante los primeros años de vida del cetáceo) presentaban niveles de radiocarbono anteriores al inicio de las pruebas nucleares que se hicieron en nuestros cielos. Es por ello que se vio que en realidad tenía 65 años.

La máquina del tiempo. El principio físico detrás de esta "máquina del tiempo" dental aprovecha una cicatriz global del siglo XX, puesto que las detonaciones nucleares atmosféricas de los años cincuenta y sesenta duplicaron temporalmente la concentración de radiocarbono en la atmósfera.

Un exceso que acabó disolviéndose en los océanos y entrando en la cadena trófica marina antes de empezar a descender tras la prohibición de los ensayos atmosféricos. Y dado que la dentina apenas se remodela una vez formada, cada capa funciona como una cápsula del tiempo que conserva la firma química del año en que se depositó.

Más historias. Los problemas nucleares no afectaron solo a esta orca, sino que hemos detectado también datos interesantes en los dientes de Lulu, una conocida hembra de la llamada Comunidad de la Costa Oeste que murió enmallada en la isla de Tiree en 2016.

En este caso, su dentina no mostraba la curva clásica de las bombas atómicas, sino niveles de radiocarbono persistentemente elevados procedentes de los vertidos históricos de la planta de reprocesamiento nuclear de Sellafield en el mar de Irlanda, arrastrados por las corrientes hacia el oeste de Escocia.

Imágenes | Felix Rottmann

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