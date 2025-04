Por si no han sido lo suficientemente raras las últimas semanas, ahora se está formando una borrasca récord en el Atlántico

Mientras el siguiente frente de Nuria ya causa problemas en la península, los meteorólogos empiezan a centrarse en lo que viene después. Y lo que viene después es, como dice González Alemán, una gran borrasca atlántica. Pero una muy rara: posiblemente la más profunda jamás registrada en estas fechas.

Un Atlántico muy extraño. Como llevamos un par de meses tan cargados de lluvia, nuestras conversaciones se han centrado en acumulados, desbordamientos y embalses. Sin embargo, le hemos prestado poca atención al causante de todo esto: una circulación y una dinámica atmosféricas en el Atlántico que son "realmente interesantes y dignas de estudio".

Otra rareza más. En los próximos días, según los modelos, "veremos la formación de una gran borrasca Atlántica muy rara, con sus 969 hPa". Es decir, una borrasca que podría "ser de récord [de profundidad] para la época en la que estamos".

¿Qué significa esto? De la misma forma que un anticiclón es una zona de altas presiones, una borrasca es esencialmente una zona de bajas presiones. Eso, a efectos prácticos, significa que en ellas existe lo que se denomina "convergencia de aire en el suelo"; es decir, el aire circundante acude a esas zonas para "rellenar" el hueco y se generan corrientes en superficie que, en último término, son lo que le da esa forma característica de remolino.

En la jerga meteorológica, a más "profundidad", menos presión. Y a "menor presión", corrientes más numerosas y potentes.

¿Tenemos que preocuparnos? Es la pregunta clave porque, como bien sabemos, todo parece indicar que a partir del 11 de abril la lluvia estará presente en España sí o sí. Eso podría cuadrar con la llegada de frentes vinculados a esta borrasca. No obstante, no está tan claro.

En primer lugar, porque el hecho de que vaya a llover más de lo normal durante la Semana Santa no nos dice anda sobre cómo va a llover. Ya sabemos que, grosso modo, en España tenemos dos tipos de tormentas: las que causan las DANAs (que son poco aprovechables) y las causan las borrascas profundas (que, como ha ocurrido este mes de marzo, son fantásticas para los embalses). Hay más, claro; pero este esquema nos vale para entender que no hablamos de las tablas de la ley.

¿Lloverá? Parece que sí. Pero no sabemos cómo.

¿Y en segundo lugar? Que el efecto de la borrasca sobre Europa depende del resto de piezas que haya sobre el tablero. El mejor ejemplo es el mapa que encabeza esta pieza: según el modelo, hay una dorsal que bloquea su llegada a la península.

Esto no quiere decir nada, la verdad. Pueden pasar casi una decena de escenarios distintos. No obstante, lo más probable ahora mismo es que la borrasca se convierta en un dato curioso sin efectos serios en el país. Y, tal y como estamos, no estaría nada mal.

