Alguien se ha dejado abierta la llave del agua: la lluvia está de vuelta y los modelos dicen que no se irá hasta después de Semana Santa

La borrasca Nuria va a seguir mandando un frente detrás de otro hasta el viernes, pero solo tendremos un día de respiro. El domingo ya se espera otra tormenta que dejará más agua en Galicia, Extremadura y Andalucía.

Es decir, tras una tregua demasiado corta, las "puertas del Atlántico" se han vuelto a abrir y ahora la pregunta es si seguirán abiertas mucho tiempo o si (más pronto que tarde) los tentáculos del verano empezarán a arrastrarnos a la estabilidad, el calor y los cielos despejados.

Ahora mismo solo hay una cosa más o menos clara: hay muchas posibilidades de que las lluvias nos acompañen hasta después de Semana Santa.

Nuria: lluvia y mucho viento. Antes de entrar en materia y ver lo que dicen los modelos sobre las próximas semanas, hay que estar atentos a Nuria. En esencia, esta borrasca de alto impacto tiene una estrucutra muy similar a las que hemos visto durante el último mes. De hehco, es la quinta baja con nombre que sigue más o menos el mismo recorrido.

Eso significa agua, mucha agua. Más de 80 litros en zonas del suroeste. Muy probablemente Madrid se lleve la palma.

La gran difernecia de esta borrasca es el viento. Ya ha provocado alertas rojas en Canarias y en la Palma se esperan vientos de más de 130 kilómetros por hora. El viernes los vientos intensos se harán notar en la Península (aunque, por suerte, no llegarán a las velocidades de la Palma).

La semana del 7 al 14. El modelo europeo, como podemos ver en la imagen superior, muestra una tendencia más húmeda de lo normal en la mitad sur de la Península. Eso es lo que significa el sombreado verde. El blanco nos habla de valores dentro de la nomalidad y el naranja de una situación ligeramente más seca de lo normal.

No es raro: La configuración de las últimas semanas favorece al suroeste y aleja als borrasca de la cornisa cantábrica.

Semana Santa. Pero eso es solo el aperitivo: el modelo europeo prevé una Semana Santa más húmeda de lo normal en todo el territorio nacional. ¿Significa esto que lloverá durante toda la semana? En realidad, no. Faltan tantos días que no podemos hacer predicciones fiables. El modelo europeo lo que hace es dibujar una tendencia general. No hay forma de saber qué pasará en concreto.

Por ejemplo, la semana siguiente la tendencia dominante es la que nos habla de normalidad en la mayor parte de España (con las excepciones de los archipiélagos, Galicia y la Cornisa Cantábrica). Pero, claro, aún queda mucha tela que cortar.

¿Qué podemos esperar? A corto plazo, lluvia intensa y vientos huracanados. Una vez que Nuria pase, la situación está muy abierta. La posibilidad de que el pasillo de tormentas permanezca abierto está encima de la mesa y va ganando enteros a cada día que pasa. Sin embargo, hablamos de plazos demasiado amplios como para que nuestros sistemas de predicción sean fiables.

Al menos, lluvia no nos va a faltar.

