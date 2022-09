Una misteriosa mancha azul en el Caribe es el nuevo enigma de la exploración oceánica. No será el último

Un grupo de investigadores marinos se topó recientemente con un animal curioso en el fondo del mar: una criatura de aspecto gelatinoso, azul traslúcido y con pequeñas protuberancias o bultos que le dan un aspecto rugoso. Por ahora nadie sabe lo que es, por lo que han realizado un llamado para encontrar a alguien que resuelva el misterio.

En el muelle de St. Croix. El curioso hallazgo se ha realizado dentro del proyecto Voyage to the Ridge de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (NOAA) de Estados Unidos. El sondeo del lecho marino se realizó a través de un submarino no tripulado, controlado desde el buque de investigación oceanográfica Okeanos Explorer.

El buque estaba explorando aguas del mar Caribe en las inmediaciones de la isla de St. Croix. El paseo se estaba transmitiendo en directo el pasado 30 de agosto mientras los investigadores iban poniendo su atención en diversas criaturas y accidentes geológicos que iban descubriendo.

Éstos un no pudieron evitar fijarse en una pequeña masa viscosa azul con protuberancias. El vehículo se detuvo y enfocó en este curioso objeto. Se encontraba a una profundidad entre los 1,335 y los 2,005 pies, es decir de entre 407 y 611 metros.

El “bicho” en cuestión. Nadie a bordo sabía de qué se trataba y nadie hoy por hoy ha logrado resolver el enigma. Las especulaciones apuntaban a una esponja o a algún tipo de coral blando. Otros señalan que puede tratarse de un tunicado (Tunicata): Un subfilo de animales cordados cercano al de los vertebrados. Su nombre deriva de la túnica de secreción o manto que recubre su cuerpo está cubierto.

Mientras se resuelve este misterio y con ello podamos poner nombre a la criatura, la gente se ha estado refiriendo a ella con nombres variopintos como “cosa azul rugosa”, “moco azul”, y algo que podría traducirse como “biofelpudo azul”.

Ciencia ciudadana. El grupo de investigadores que comentaba el vídeo explicó que las imágenes serían enviadas a expertos en la materia para comprobar si ellos eran capaces de identificar el animal. En cualquier caso no será una tarea fácil acertar en cuál de las 13.500 especies existentes entre corales blandos (unas 2.000 especies), esponjas (8.500) y tunicados (3.000). Las imágenes son públicas, por lo que quizás la ciencia ciudadana pueda aportar alguna pista.

Sabemos por ahora lo que no es: “te puedo decir que definitivamente no es una roca” bromeaba una de las investigadoras que locutaba el paseo. Pero chascarrillos aparte, es posible que los expertos no sean capaces de señalar la especie a la que pertenecen estos entes azules. De ser así habrá que esperar a que los exploradores puedan tomar una muestra para un análisis en el laboratorio.

Demosponja azul encrustada, azul como el animal misterioso hallado en la misma exploración (NOAA).

Erizo de mar (NOAA).

Estrella de mar del género Pteraster (NOAA).

El Okeanos Explorer. Es el buque de exploración oceanográfica del gobierno federal estadounidense, operado por la NOAA, la polifacética agencia americana encargada de explorar los océanos. La nave tiene 244 pies (68 metros) de eslora y cuenta con herramientas que le permiten indagar en profundidades de entre 250 y 6.000 metros.

Este equipo incluye el submarino robótico desde el cual se realizó la expedición que dio con este curioso “moco azul”, y que dejó también numerosos avistamientos como multitud de erizos de mar, esponjas y corales, y también diversos tipos de estrellas marinas. Tampoco es la primera vez que este buque nos ofrece imágenes fascinantes del lecho marino.

Océanos por explorar. Los encargados de este sondeo del fondo marino esperan que el hallazgo de este misterioso animal azul fomente la curiosidad y atraiga la atención sobre este tipo de expediciones submarinas. Los océanos son los grandes olvidados de nuestro planeta pese a que abarcan casi dos tercios de la superficie de la Tierra. Explorarlos no es tarea fácil pero es uno de los campos científicos con mayor potencial.

Imágenes | NOAA