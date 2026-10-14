Llevamos meses escuchando que a partir del 22 de noviembre nos iban a cobrar 10 céntimos más por cada lata o botella. Es sencillamente mentira

El 22 de noviembre de 2026 cae en domingo. Desde hace meses, hemos visto escuchado y leído noticias que decían que ese día iba a marcar un antes y un después en el mundo del reciclaje: las latas cobrarían al menos 10 céntimos extra por cada lata o botella que vendan.

De hecho, según otra enorme cantidad de artículos, el Gobierno va a obligar a restaurantes y bares a cobrar un importe adicional por cada botella que sirven en una mesa.

Sin embargo, ese 22 de noviembre alguien comprará una lata en una gasolinera y no pasará nada. Nada de nada. El precio será el mismo que el del día 21 y, si tenemos suerte, la tirará al contenedor amarillo. Eso es todo. Y no, no es una sorpresa.

Porque, en fin, que el sistema no iba a estar listo era un secreto a voces. La pregunta es ¿y ahora qué?

La fecha del 22 de noviembre no es un capricho. La establece la ley. La Ley de Residuos de 2022, de hecho. Según ella, España debía recoger por separado el 70% de todas las botellas de plástico de bebidas que se habían puesto en le mercado. Si no se conseguía, habría que implantar un sistema de depósito en todo el territorio nacional en un plazo de dos años. Simple y directo.

En noviembre de 2024, un informe del MITECO despejó las dudas: en 2023 se habían recogido 88.499 toneladas de las 214.039 que se habían puesto en el mercado. Un 41,3%.

Tic tac. Desde que el Ministerio notificara el incumplimiento, los productores de bebidas tendrían seis meses para pedir la autorización para montar el sistema y dos años para tener todo funcionando. De ahí surge la fecha del 22 de noviembre.

Y los productores iniciaron el proceso. Según la regulación, aunque el sistema de depósito es a nivel nacional, las solicitudes se debían presentar en la comunidad donde se localizaría la sede social del mismo. En mayo de 2025, cuatro candidatos (Ecoembes, la Asociación SDDR para España, Procircular y CorePET) presentaron la solicitud ante la Comunidad de Madrid.

Tras casi un año de dimes y diretes, finalmente Madrid elevó la documentación al Ministerio y este se la devolvió pidiendo que se subsanaran fallos. El 11 de octubre, aún no se había hecho la subsanación y, por tanto, el sistema de depósito no se había empezado a desarrollar siquiera. Con la convocatoria de elecciones, ni siquera se sabe cuál será el nuevo criterio del ministerio.

Y, mientras tanto, nadie hace nada: España sigue recogiendo mucho menos plástico del que debería.

Problemas con Bruselas. Porque el Reglamento (UE) 2025/40 obliga a que, desde el 1 de enero de 2029, todos los Estados tengan sistemas de depósito para botellas de plástico y latas. Solo se libraían aquellos países que, por otra vía, sean capaces de recoger el 80% en 2026. Algo poco probable en España porque, hasta donde sabemos, estamos muy por debajo (y no se ha hehco nada para mejorar las cifras ante la llegada del nuevo sistema).

Es decir, estamos a punto de que Bruselas nos sancione. Y, mientras tanto, nuestras administraciones se pelean. Malas noticias para el medio ambiente.

Imagen | Majkl Velner

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