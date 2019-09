Los huracanes y los patinetes eléctricos no son buena combinación: Miami retira cientos de scooters para evitar un "scooternado" con Dorian

"Scooternado" es el término acuñado por Ken Russell, comisario del estado de Miami, para describir lo que podría ocurrir con los patinetes eléctricos de la ciudad en caso de dejarlos en las calles durante el huracán Dorian. Para evitar que cientos de patinetes salgan disparados por las fuertes ráfagas de viento, de unos 225 km/h en el caso de categoría 4, las autoridades han emitido una orden en la que se ha obligado a las seis compañías que operan en la ciudad que saquen sus scooters de las calles, donde habitualmente se encuentran estacionados para ser utilizados por los usuarios.

Bird, Bolt, Jump (Uber), Lime, Lyft y Spin son las empresas que disponen de patinetes eléctricos en Miami y todas ellas han recibido la orden de retirar sus patinetes de las calles ante la llegada del temporal. Por el momento el huracán se mantiene como categoría 2, pero potencialmente podría alcanzar mayor fuerza a medida que se acerque a la costa de Florida.

"Con el huracán Dorian amenazando con impactar a Miami, los líderes de la ciudad tomaron la decisión de que las compañías recojan los scooters y los dejen fuera de servicio hasta nuevo aviso", explica John Heffernan, portavoz de la ciudad. Según explican las compañías afectadas a la CNBC, los patinetes eléctricos no volverán a estar operativos hasta que "se asegure la seguridad y las condiciones hayan mejorado".

Lime ya ha retirado sus patinetes de las ciudades de Orlando, Miami y Fort Lauderdale. En total unos 1.500 patinetes. Una postura también adoptada por Lyft, que ha retirado los 244 scooters que disponía en Miami. Afortunadamente para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, las seis compañías han actuado con diligencia y han retirado todos sus patinetes.

Yes, ALL #scooters will be removed from @CityofMiami streets by Friday. Winds expected to increase on Saturday evening. #HurricaneDorian #scooternado