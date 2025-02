AEMET acaba de dar por muerto este invierno y eso es síntoma de algo más: se están volviendo cada vez más cortos

AEMET acaba de publicar su pronóstico para las próximas tres semanas y solo hay una conclusión válida: el invierno se ha terminado. Es cierto que el pronóstico no es muy sorprendente porque, por un lado, los inviernos son cada vez más cortos y cálidos y, por el otro, la primavera meteorológica empieza el 1 de marzo.

Sin embargo, no estamos hablando de algo "normal". Las previsiones de AEMET sitúan las temperaturas por encima de lo esperado. Es decir, no solo se ha acabado el invierno, sino que estamos instalados en un noviembre perpetuo.

¿Qué dice el pronóstico sobre esta semana? Para empezar, dice que la última semana de febrero "será, probablemente, más cálida de lo normal en la mayor parte de España, sobre todo en el norte y este de la Península". Baleares será la excepción.

Es importante tener en cuenta que la situación no será tan templada como en la semana anterior y eso puede distorsionar un poco nuestra percepción sobre ella; pero si nos vamos a los datos, será más cálido de lo que debería de ser la última semana de febrero.

Lloverá en algunas zonas (sobre todo, en el extremo norte de la Península), pero no tendrán gran entidad. Y, como ya empieza a ser tradición, no parece probable que llegue al suroeste.

¿Y las dos semanas siguientes? Según AEMET, la tendencia "el escenario más probable para las dos semanas siguientes muestra unas temperaturas superiores a las normales para la época del año en prácticamente todo el país".

Las precipitaciones son más difíciles de determinar, pero parece todo parece indicar que "durante la semana del 3 al 9 de marzo las borrascas circularán por latitudes superiores a las nuestras y que las lluvias más abundantes queden acotadas al extremo noroeste de la Península".

¿Hasta qué punto podemos fiarnos de esto? Este tipo de pronósticos a largo plazo no son tan preciosos, válidos y fiables como los que hacemos a una semana vista. Y no lo son porque las piezas meteorológicas no están encima de la mesa y no podemos simular cómo van a moverse en los próximos días.

Sin embargo, nuestra capacidad de determinar tendencias ha mejorado mucho en los últimos años y de forma consistente estas predicciones se han mostrado útiles para prepararnos de cara al futuro.

Lo que realmente importa. El problema, no obstante, no está en lo que pase estas tres semanas. El problema es que, como señalaban desde MeteoTetuán, "la tendencia se mantiene". Una tendencia que va a empujar a amplias zonas del país hacia reencontrarse con la sequía.

En Cataluña, de hecho, la situación ya es muy complicada (el pantano de Sau, en el corazón del sistema Ter-Llobregat está por debajo del 6%) y, en Andalucía, tampoco hay buenas noticias. No solo es que Málaga no haya conseguido recuperarse de la sequía; es que en zonas como Córdoba la coyuntura ha provocado que la producción de ajos se mueva (en un 83%) a otras zonas del país.

Que la tendencia se mantenga, ahora mismo, es una pésima noticia.

