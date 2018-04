Rusia estrena su flamante drone postal de 20.000 dólares... y se termina estrellando contra una pared

Era una mañana importante para la ciudad rusa de Ulán-Udé, donde se dieron cita diversos medios y personajes importantes para conocer la nueva apuesta de la ciudad para convertirse en un ejemplo de vanguardia tecnológica.

La compañía Rudron/Expeditor 3M y el gobierno de la ciudad tenían en mente mostrar su nuevo e impresionante drone postal, el primero en su tipo. El problema fue que la presentación no salió como esperaban.

Se trataba de un hexacóptero con un precio aproximado de 20.000 dólares, el cual llegaría a apoyar las labores del servicio postal entregando paquetes y cartas a los habitantes de Ulán-Udé y dentro de la región de Buriatia. El detalle fue que durante su vuelo inaugural, el drone perdió el control y se estrelló directamente contra una pared.

Russia's first postal drone takes its maiden flight - and crashes straight into a wall. More from @ReutersTV: https://t.co/4WEQdacXFY pic.twitter.com/StcBC1DKJ1