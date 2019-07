El inventor del Flyboard Air fracasa en su intento de cruzar el Canal de la Mancha: la autonomía sigue siendo un problema

La semana pasada Franky Zapata deslumbró a todos en Paris al convertirse en el "soldado volador" capaz de sobrevolar sobre las fuerzas armadas francesas con su Flyboard Air. Una especie de propulsor de aire que le permite a una persona volar con velocidades de hasta 140 km/h y controlándose con la inclinación del cuerpo. El siguiente objetivo de Franky Zapata era cruzar el Canal de la Mancha entre Francia y Reino Unido, sin embargo el intento ha sido todo un fracaso.

25 de julio no es una fecha aleatoria, el "hombre" volador ha escogido esta fecha para cruzar el Canal de la Mancha porque precisamente 110 años atrás, el 25 de julio de 1909, el francés Louis Blériot realizó el primer viaje en avión sobre el Canal de la Mancha. Franky Zapata, campeón mundial de jet-ski, quería repetir la hazaña con su Flyaboard Air.

A pesar de que las probabilidades de cruzar el Canal de la Mancha con éxito eran bajas (30% según el propio Franky Zapata), querían intentarlo. Para entender por qué ha fracasado hay que entender cómo funciona el Flyboard Air. Este aparato dispone de diferentes turbinas (un total de 5 turbinas con 250 caballos de potencia cada una) que expulsan aire para impulsar la plataforma y a la persona que hay encima. Es capaz de conseguir velocidades realmente altas, aunque a cambio de ello también consume una importante cantidad de combustible, queroseno concretamente.

Si nos fijamos en las imágenes vemos que el piloto siempre lleva una mochila, no es en vamos, ahí acumula todo el combustible necesario. Gracias a ello consigue que el Flyboard Air tenga una autonomía de aproximadamente 10 minutos. 10 minutos sin embargo no son suficientes para cruzar el Canal de la Mancha, planeaban hacerlo en unos 20 minutos.

Franky Zapata takes off in his bid to cross from France to England on his flyboard. The Frenchman's attempt failed a short time later when he missed a landing platform to refuel.



