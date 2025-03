Vaciar el robot aspirador es una lata. La solución de iRobot: poner una compactadora de residuos en su nueva Roomba

iRobot, la compañía detrás de los robots aspiradores Roomba, acaba de anunciar un buen puñado de dispositivos que, además, estrenan (y simplifican) la nomenclatura de su catálogo. Y es que la firma ha lanzado no uno, no dos, no tres sino cuatro robots aspiradores a cada cual más potente. Robots con los que iRobot se pone al día en materia de potencia, opciones y funciones y en los que encontramos cosas tan curiosas como un compactador de residuos. Sí, como suena.

Entendiendo el catálogo. Los robots aspiradores de Roomba han tenido nombres de lo más variopintos y con la nueva nomenclatura iRobot pretende facilitar las cosas. Desde ahora, los Roomba se llamarán de tres formas: Roomba, Roomba Plus y Roomba Max (seguidos de sus apellidos numéricos). Se refieren a la gama más básica, la gama media y la gama premium, respectivamente.

Todos los modelos anunciados hoy son robots dos en uno (esto es: aspiran y friegan), cuentan con más potencia de succión que sus antecesores, navegación mejorada, detección de alfombras y mapeo más rápido gracias al LiDAR. Algunos modelos, como veremos más adelante, tienen también IA PrecisionView, o lo que es lo mismo, cámara delantera. No obstante, cada uno tiene sus particularidades.

Romba 105 Combo | Imagen: iRobot

Roomba 105 Combo. Este es el modelo más básico y destaca por ofrecer 7.000 Pa de potencia de succión, es decir, hasta 70 veces más que la serie Roomba 600. También tiene mopa y dispone del fregado inteligente SmartScrub que hasta ahora solo encontrábamos en la gama alta de la compañía. Se puede comprar solo o con la base de autovaciado y carga, una base que tiene capacidad para almacenar hasta 75 días de residuos.

Precio sin base de autovaciado: 299 euros.

Precio con base de autovaciado: 399 euros.

Romba 205 DustCompactor Combo | Imagen: iRobot

Roomba 205 Dust Compactor Combo. Este es, sin duda, el modelo más curioso. La empresa ha pensado que tener una base de autovaciado está muy bien, siempre que tengas espacio para colocarla. Eso no siempre es posible, así que en el Roomba 205 Dust Compactor iRobot ha decidido integrar la base de autovaciado en el propio dispositivo. El resultado ha sido un robot aspirador con compactador de residuos que, además, comparte potencia y funciones con el anterior.

La idea es tan sencilla como curiosa. En el interior del robot hay un brazo de barrido mecánico que compacta la suciedad conforme va entrando y la mueve hacia delante y hacia atrás. De esa manera, la suciedad se almacena de forma más eficiente, hasta el punto de que el depósito tarda hasta 60 días en llenarse. Eso elimina la necesidad de una base de autovaciado.

Precio: 449 euros.

Romba 405 Combo | Imagen: iRobot

Roomba Plus 405 Combo. Pasamos a la gama media con un robot que deja de lado la mopa convencional para implementar un sistema de doble mopa giratoria. Este sistema, cada vez más popular, mejora el fregado y protege las alfombras, ya que las mopas se elevan diez milímetros para evitar mojar lo que no deben. Otra función que ofrece y que no tienen sus hermanos no-Plus es la función de vuelta al trabajo tras la recarga.

En cuanto a la base, la de este modelo tiene un sistema de almacenamiento de residuos (hasta 75 días), espacio para una bolsa extra, un depósito de agua limpia de tres litros y otro de agua sucia de 2,3, así como funciones de autolimpieza. Eso incluye lavado y secado de la mopa por aire.

Precio: 699 euros.

Romba 505 Combo | Imagen: iRobot

Roomba Plus 505 Combo. Y terminamos con el modelo más potente de los cuatro presentados hoy, un dispositivo que coge todo lo del anterior y lo mejora. Este dispositivo incorpora un sistema de LiDAR más potente y una cámara con inteligencia artificial, de manera que detecta y evita objetos, muebles y paredes. También tiene dos mopas circulares, con la diferencia de que la mopa derecha tiene un brazo extensible que la acerca a los bordes de las paredes y esquinas.

En lo que concierne a la base, es muy parecida a la del modelo anterior, pero tiene una novedad interesante: las mopas se secan con calor. Este sistema es más rápido y efectivo, según iRobot. Este último modelo, por cierto, es el único compatible con el protocolo Matter.

Precio: 799 euros

Disponibilidad. Todos los robots aspiradores se podrán comprar a partir del 18 de marzo en preventa. Y a la pregunta de "qué pasa con los Roomba Max", la compañía ha explicado que, por el momento, el buque insignia de la compañía seguirá siendo el iRobot Roomba Combo 10 Max con AutoWash.

