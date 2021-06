Lo último de IKEA es un sensor (muy asequible) para medir la calidad del aire de una habitación

Que IKEA está creando un ecosistema de productos conectados asequibles no es ningún secreto. La compañía vende bombillas Zigbee, su propio puente, un mando a distancia, altavoces inalámbricos, estores motorizados para las persianas y hasta un purificador de aire. De hecho, de aire va hoy la cosa, ya que la empresa ha anunciado su propio sensor para medir la calidad del aire.

Su nombre es tan impronunciable como casi todos los que del catálogo de IKEA: Vindriktning. Según su ficha técnica, es capaz de medir materia particulada 2.5, más conocidas como PM 2.5 (aquellas con un diámetro de 2,5 micrómetros). ¿Su precio? 11,99 dólares.

Un dispositivo sencillo que, realmente, es un complemento

Lo cierto es que el Vindriktning es un dispositivo de lo más sencillo, algo propio de los dispositivos de IKEA. Es un cubo blanco con un enorme LED frontal que se ilumina de color naranja, rojo o verde en función de la calidad del aire. Según se indica en el manual de instrucciones, las referencias son las siguientes:

Verde : 0-35. Calidad del aire buena y baja concentración de partículas.

: 0-35. Calidad del aire buena y baja concentración de partículas. Ámbar : 36-85. Calidad del aire aceptable y concentración de partículas media.

: 36-85. Calidad del aire aceptable y concentración de partículas media. Rojo: 86 en adelante. Calidad del aire mala y concentración de partículas alta.

El sensor se conecta a la corriente mediante un puerto USB tipo C y un adaptador de corriente de 5V, 2A, pero ninguno de los dos está incluido en la caja. De hecho, en la propia web se nos insta a usar nuestros propios cables y adaptadores.

No se menciona que tenga algún tipo de conectividad, por lo que no podemos afirmar que forme parte del ecosistema conectado de productos IKEA. Sin embargo, no deja de ser un complemento interesante para el purificador de aire Förnuftig, que tiene un precio de 59 euros y tiene un filtro HEPA E12.

La idea es que este sensor indique cuándo la calidad del aire es mala para que el usuario active el purificador de aire. Por el momento no hay noticias sobre su posible llegada a España, aunque no sería extraño viendo que el manual de instrucciones está en español y que la empresa vende el purificador de aire en nuestras fronteras.