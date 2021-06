Smartmi, la marca de electrodomésticos del ecosistema Xiaomi, llega a España de forma oficial: este es su catálogo

El ecosistema de productos Xiaomi es amplio, muy amplio. La lista de empresas que están participadas por o colaboran con Xiaomi es enorme, siendo algunos ejemplos Roborock, Black Shark, Yeelight o Ninebot. La que hoy nos ocupa es Smartmi, que está especializada en el diseño y fabricación de electrodomésticos inteligentes. Esta también forma parte del ecosistema conectado de Xiaomi, MiOT, y hoy llega finalmente a España.

Lo hace con cinco productos, a saber: dos ventiladores, dos purificadores de aire y un humidificador. Todavía no se conocen los precios oficiales de dichos dispositivos, pero desde la empresa aseguran no solo que desvelarán el dato durante el verano, sino que pretenden ampliar el catálogo de productos disponibles en el mercado español en los próximos meses.

No es Xiaomi, pero forma parte de su ecosistema

Smartmi Air Purifier P1.

Smartmi no es Xiaomi, eso debe quedar claro. El Smartmi Standing Fan 2S no es un producto de Xiaomi, sino que es un producto de Smartmi que se integra dentro del ecosistema de productos Xiaomi. Es como cuando compramos una bombilla Yeelight y la podemos conectar o bien a la app de Yeelight o bien a la app Mi Home. No son la misma marca, queda claro, pero cabe destacar que Smartmi sí ha fabricado productos de Mijia.

Para su despliegue oficial, Smartmi contará con SPC (una marca de móviles y dispositivos para el hogar) para la distribución en España y Portugal. SPC también se encargará de ofrecer a los consumidores el servicio de garantía y postventa. Desde Smartmi afirman que todos sus productos tienen certificado CE y cumplen con los "requisitos de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por la Unión Europea".

Smartmi Standing Fan 3.

Como indicábamos anteriormente, Smartmi aterriza en España con cinco productos: dos purificadores de aire, dos ventiladores y un humidificador. Los purificadores son el Smartmi Air Purifier y el Smartmi Air Purifier P1 y, como decíamos, no son exactamente los mismos que los que vende Xiaomi (los Mi Air Purifier). Los ventiladores son los Smartmi Standing Fan 3 y Standing Fan 2S y el humidificador es el Smartmi Evaporative Humidifer 2. No sabemos los precios en euros, pero en la web global sí están en dólares y nos permiten hacernos una idea:

Smartmi Air Purifier P1 : 179,99 dólares

: 179,99 dólares Smartmi Air Purifier : 219,99 dólares

: 219,99 dólares Smartmi Standing Fan 2S : 129,99 dólares.

: 129,99 dólares. Smartmi Standing Fan 3 : 139,99 dólares.

: 139,99 dólares. Smartmi Evaporative Humidifier: 109,99 dólares.

No son los únicos productos de la compañía, ni mucho menos. En China y a través de Youpin venden otros tantos, como un radiador con secador de toallas. Sea como fuere, tocará esperar para ver cómo es la acogida de esta nueva marca, por qué canales de distribución optarán y qué otros productos tienen preparados para los meses venideros. Cuestión de tiempo.