El nuevo Google Nest Thermostat llega con el sensor de movimiento Soli, nuevo diseño y un panel táctil en lugar de rueda giratoria

Pocos cambios habíamos visto en los termostatos de Nest desde que Google adquirió la compañía. Ahora, el dispositivo para domótica se ha actualizado pro completo introduciendo una línea de diseño más cerca de de las guías de estilo de Google que nunca (recordando al Nest Thermostat E). Adiós a la rueda giratoria que tanto caracterizaba a Nest y hola a tecnologías como el sensor de movimiento Google Soli o un panel táctil en el lateral para regular la temperatura y otras acciones de los dispositivos conectados.

Nuevo diseño, nuevas formas de uso

Como hemos visto en la generación anterior, el nuevo Nest Thermostat mantiene el diseño circular propio de la marca y con la idea de ajustarlo en una pared vertical. Pero eso no significa que no tengamos cambios externos. La pantalla por ejemplo ahora tiene un acabado espejo que refleja cuando no está encendida. Finalmente, Google ha introducido cuatro colores diferentes a escoger: nieve (blanco), arena (rosa crema), carbón (gris) y niebla (verde claro).

Pero quizás el cambio más relevante lo encontremos en el control del termostato. Se pierde la rueda giratoria que permitía regular fácilmente la temperatura y otros ajustes del dispositivo. En su lugar los laterales del Nest Thermostat ahora son táctiles. Por otra parte, también es posible controlar el termostato desde la app Google Home, que ahora es compatible con el Nest Thermostat al 100%. El uso del dispositivo se ha simplificado añadiendo más automatizaciones y un mejor control desde asistentes de voz como Alexa y, por supuesto, Google Assistant.

Si bien el nuevo Nest Thermostat incluye un sensor de movimiento Soli como los Pixel 4, este no se utiliza del mismo modo aquí. En primer lugar sirve para detectar cuando el usuario se acerca al termostato y activar la pantalla que actúa de espejo también. Aparte de esto también ayuda a que el termostato sepa cuándo el usuario está en casa o en qué habitación se encuentra, para cambiar automáticamente entre diferentes modos. Esto lo consigue con la ayuda de la localización del móvil.

Por sus funciones de automatización y las recomendaciones que ofrece para regular temperatura y luz, Nest augura un ahorro entre el 10 y el 15% de energía. Eso sí, no lo garantiza. Esto lo consigue regulando por ejemplo la temperatura unos grados más bajo durante la noche que no llegan a notarse para el usuario pero sí en el consumo. En definitiva, un termostato inteligente en su esencia.

Sea como sea, estas funciones de ahorro de energía están mucho más centradas en Estados Unidos y Canadá que en el resto del mundo. Esto se debe a que se integra con compañías energéticas de estos países y, sobre todo, a que es donde se puede adquirir el Nest Thermostat. Google lo ha puesto a la venta en los dos países noreteamericanos por un precio que parte de los 129,99 dólares estadounidenses. Llegará en las próximas semanas, según Google. Para el resto del globo no parecen haber planes de venta de momento.

