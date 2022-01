Alexa está caído: el asistente de voz de Amazon no funciona

No eres solo tú, en absoluto. Alexa, el omnipresente asistente de voz de Amazon, está caído. No parece que la caída sea solo en España, que también, sino que usuarios de diferentes partes del mundo están reportando la caída. Desde Amazon Help, la cuenta oficial de soporte de Amazon, han confirmado los problemas y aseguran lo siguiente (en italiano):

"¡Sí, puedo confirmar que nuestro departamento técnico ya está trabajando para solucionar el problema! Muchas gracias por informar, ¡hasta pronto! -Mateo"

No se ha desvelado el motivo de la caída, pero parece estar vinculado a unos fallos en Amazon. En DownDetector, el pico de incidencias relacionado con Alexa está directamente relacionado con un pico en las incidencias de Amazon.

El equipo de Xataka ha podido comprobar que Alexa no funciona correctamente ni en los dispositivos Amazon Echo ni en la propia app de Alexa. Probablemente se trate de una caída puntual del servicio y cabe esperar que vuelva a estar completamente operativa en cuestión de minutos. Curiosamente, la web de Amazon Status señala que no parece haber problemas.

No es la primera vez que el sistema de Amazon se cae. Allá por diciembre, los servidores de Amazon se cayeron afectando a Alexa, Ring, Disney+ e incluso a los propios servicios de reparto. Sin embargo, el servicio no tardó demasiado a funcionar correctamente.

En desarrollo...