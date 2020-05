Telegram abandona TON, su proyecto blockchain para descentralizar (y monetizar) el servicio de mensajería

La aventura de Telegram en el mundo del blockchain no ha sido fácil. A finales de 2017 salió a la luz la idea que tenían en la app de mensajería para descentralizarla y (de paso) inyectar dinero en el servicio y comenzar a monetizarlo. Una red blockchain descentralizada llamada TON. Tras un financiamiento sospechoso e investigaciones de las autoridades, finalmente han anunciado el fin del proyecto.

Telegram, que cuenta con más de 400 millones de usuarios según indican, no tiene a día de hoy un sistema de financiación específico. Sin publicidad en la app y sin compras internas, el servicio parece sobrevivir del dinero obtenido por sus creadores de la venta de otro de sus productos previos, VKontakte (un análogo ruso de Facebook). Es por eso que TON se planteaba como la gran esperanza para monetizar Telegram, algo que finalmente no va a ocurrir.

La idea detrás de TON era crear una red descentralizada basada en blockchain. Para ello Telegram recaudó dinero de inversores privados, un total de 1.700 millones de dólares para llevar a cabo su misión. Sin embargo, la SEC (Securities and Exchange Commission) estadounidense decidió investigar la forma en la que Telegram había obtenido ese dinero mediante su particular ICO. En octubre del año pasado declaró que la ICO de 1.700 millones de dólares de Telegram en 2018 por la criptomoneda que impulsa la red, Grams, constituyó una oferta ilegal de valores.

Las autoridades estadounidenses se las han ingeniado para retrasar el lanzamiento de la red blockchain a base de órdenes judiciales. ¿Por qué? Una de las cláusulas de Telegram con sus inversores prometía devolver los tokens si la red no se lanzaba antes del 30 de abril de este año. La red efectivamente no se ha lanzado, por lo que Telegram ha tenido que devolver el dinero y ahora, unas semanas más tarde, directamente abandonan el proyecto.

"La participación activa de Telegram en TON ha terminado"

Tal y como ha anunciado Pavel Durov (CEO de Telegram) en el blog oficial del servicio de mensajería, abandonan el desarrollo de la plataforma blockchain TON. Con una analogía simplificada al máximo, el ejecutivo indica que la SEC no ha permitido a Telegram llevar a cabo su proyecto TON porque los inversores buscaban sacar provecho de esto una vez estuviese en marcha.

Para negar las acusaciones de la SEC sobre que Telegram vendió los tokens de forma no regulada, Telegram argumentó que los inversores en realidad no estaban comprando la moneda Gram, sino el derecho a la moneda Gram una vez comenzara a distribuirse. No ha valido de mucho este argumento para las autoridades.

Pavel Durov, CEO de Telegram. Vía TechCrunch.

Un último intento de Telegram por salvar la situación ha sido pedir poder distribuir los tokens a inversores no estadounidenses, donde la SEC en principio no tiene autoridad. Esto también se les ha sido negado ya no hay forma de asegurarlo. Según Pavel Durov "esta decisión judicial implica que otros países no tienen la soberanía para decidir lo que es bueno y lo que es malo para sus propios ciudadanos". La realidad es que la inversión se obtuvo en el mercado estadounidense, con capital estadounidense y bajo las reglas y regulaciones de criptodivisas de Estados Unidos. Reglas y regulaciones que según SEC no se cumplieron.

Finalmente, Pavel Durov avisa de que distintos proyectos de terceros están tratando de mantener vivo TON mediante bifurcaciones de la red blockchain. Avisa de que Telegram no está involucrado en ninguno de estos proyectos ni apoya públicamente su desarrollo. "No confíe en ellos con su dinero o datos." alerta el creador de Telegram.

Vía | CoinDesk

Más información | Telegram