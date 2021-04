Satoshi Nakamoto, quien sea que fuere el desconocido creador del Bitcoin, ya es una de las 20 personas ricas del mundo

El Bitcoin tiene estos días los valores mas altos que ha tenido en toda su historia. Un bitcoin ya vale más de 52.000 euros en el momento de escribir estas lineas. Y esto es algo que tiene muchas repercusiones. Entre ellas el hacer a su creador una de las personas más ricas que hay en este planeta. Si es que es el creador, si es que tiene los bitcoins que se cree que tiene y si aún sigue vivo.

La misteriosa persona detrás de la creación del Bitcoin no se sabe exactamente quién es. Ha actuado siempre bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto y si bien estuvo muy involucrado durante los primeros años de la creación del Bitcoin, en la última década desapareció por completo de Internet. No hay señales de vida ni tampoco ha gastado sus bitcoins durante todo este tiempo.

Bitcoins que en su momento era muchísimo más sencillo de minar y por lo tanto acumuló una importante suma. Se estima que Satoshi Nakamoto puede tener alrededor de un millón de bitcoins actualmente. Esto sin contar los diferentes forks de la criptomoneda en otras como Bitcoin Cash por ejemplo.

La 19ª persona más rica de la Tierra

Desde Bitcoin.com han hecho una serie de cálculos para estimar cuál es la fortuna de Satoshi Nakamoto ahora mismo. Para ello tienen en cuenta los bitcoins que se estima que posee, su valor en el mercado actual y la lista de las personas más ricas del planeta según Forbes. Esta última lista no incluye a Satoshi Nakamoto por no estar claro quién es ni poder confirmar su fortuna. No obstante, si tenemos en cuenta las variables anteriores estaría entre los primeros puestos.

Estimando alrededor de 1.000.000 de bitcoins en las carteras de Satoshi Nakamoto y cogiendo como referencia los alrededor de 60.000 dólares estadounidenses que vale el Bitcoin ahora mismo... Satoshi Nakamoto es la 19ª persona más rica de la Tierra. Se posiciona en la lista en este puesto gracias a unos 59 mil millones de dólares a los que ascendería su fortuna.

Satoshi Nakamoto estaría a la par con Michael Bloomberg y por detrás de los poseedores de la línea de supermercados Walmart. Más arriba encontramos a fundadores de grandes compañías tecnológicas como Sergey Brin y Larry Page de Google, Mark Zuckerberg de Facebook, Bill Gates de Microsoft, Elon Musk de Tesla y Jeff Bezos de Amazon.

El año pasado y en base al valor del Bitcoin su creador estaba por debajo de las 150 personas más ricas del planeta. En 2017 llegó a estar entre las 50 primeras personas. El ascenso meteórico se debe simple y llanamente al ascenso meteórico que ha tenido Bitcoin también. De la posición número 19 a la primer posición sin embargo aún hay mucho. El Bitcoin tendría que duplicar y hasta triplicar su valor para jugar en la liga de Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates. Todo esto, claro, si Satoshi Nakamoto realmente existe.

Vía | Bitcoin.com