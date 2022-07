Ethereum se prepara para su 'Merge' en septiembre, y eso parece haber devuelto algo de optimismo a la criptomoneda

El segmento de las criptodivisas lleva meses de capa caída. De los máximos que se alcanzaron en noviembre hemos pasado a unas pérdidas de valor espectaculares que en muchos casos han llegado a ser de más del 65%. Ethereum ha sido una de las afectadas, pero ahora está recuperando terreno.

La culpa la podrían tener las noticias sobre el 'Merge', un cambio importantísimo en esta plataforma. Todo apunta al 19 de septiembre como fecha para dar ese paso, y eso parece haber despertado el optimismo en esta moneda. Un optimismo contagioso, al parecer.

Estamos ante un cambio muy importante del funcionamiento de esta criptodivisa. Con el 'Merge' o 'Fusión' lo que se activará es el nuevo mecanismo de consenso por el cual se actualiza la cadena de bloques de Ethereum.

This merge timeline isn't final, but it's extremely exciting to see it coming together. Please regard this as a planning timeline and look out for official announcements!https://t.co/ttutBceZ21 pic.twitter.com/MY8VFOv0SI