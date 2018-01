Cómo explican que va a explotar bitcoin los que afirman que es una burbuja

Que Bitcoin esté viviendo o no una burbuja es todavía una incógnita. Es muy difícil predecir las burbujas cuando se está dentro de ellas y solo cuando han pasado unos años del pico se puede asegurar que el pasado era irracional. Pero desde luego todas las burbujas tienen sus gurús, aquellos que predecían correctamente el futuro, y ya hay expertos que aseguran que Bitcoin está viviendo una.

Ahora bien, ¿cómo será esta explosión de la burbuja que predicen estos expertos? No hay un consenso. Hay múltiples motivos por los que una burbuja puede estallar y más en el caso de una criptomoneda como Bitcoin, con cierta peculiaridades legales y técnicas que no tienen otros productos financieros.

Pánico y bajada

La primera forma en la que puede bajar Bitcoin es el mecanismo clásico por el que estallan todas las burbujas. Sin que haya un motivo concreto muchos inversores empiezan a recoger beneficios y entonces el Bitcoin empieza a bajar de precio. Esto llama a otros inversores a vender y realimentan la bajada. Al final hay un pánico vendedor y las caídas son bruscas (dentro de lo que permita el sistema).

Si una vez superado el pánico se crea un consenso en que Bitcoin realmente no tiene sentido, de que es un simple "juego" virtual y que no tenía sentido invertir en él, el precio no se recupera. Es decir, igual que existe un cierto consenso (o al menos el dinero de muchos inversores así lo piensa) de que Bitcoin es una inversión con sentido, si el consenso cambia y no hay un respaldo real por detrás, el precio se se puede desplomar de una forma definitiva y duradera.

Esto no ocurre cuando el activo financiero tiene un respaldo detrás. Por ejemplo, puede haber un pánico bursátil con las acciones de Zara, pero si cuando publica las cuentas trimestrales las ventas siguen potentes, la acción se recupera. Detrás de Bitcoin no hay nada y por tanto un pánico puede ser realmente una explosión de la burbuja.

¿Quién piensa que algo así puede suceder? El gran gurú de las burbujas, Robert J. Shiller, premio Nobel de Economía por sus trabajos en la valoración de activos, predijo con antelación tanto la burbuja punto com como la inmobiliaria de EEUU. Y él piensa que Bitcoin está viviendo una burbuja y que sus precios, antes o después, caerán.

Problemas regulatorios

Pero Bitcoin no es un activo financiero al estilo clásico. Puede tener otro tipo de fenómenos que empujen su precio a la baja. Y uno de ellos es una gran crisis regulatoria. ¿Qué significa esto? Pues que los Gobiernos del mundo consideren que hay que combatir a Bitcoin, ya que se puede usar para actividades delictivas y evadir así los controles de capitales.

No es un riesgo leve, sino todo lo contrario. Algunos países, como China y Corea del Sur, están combatiendo activamente el uso de Bitcoin. De momento de una forma leve, prohibiendo las ICOs en el caso de China y prohibiendo su uso comercial en el caso de Corea del Sur, pero podría ir a más. De hecho hay países (eso sí, algo autoritarios) donde los Bitcoin están firmemente prohibidos.

Algunos expertos como Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, proponen prohibir completamente Bitcoin mientras sea anónimo y las transacciones no tengan una explicación. Otros, como Mark Haefele, Chief Investment Officer de UBS Group AG, son también categóricos: no invierten en Bitcoin porque solo haría falta un atentado terrorista en EEUU, financiado a través de Bitcoin, para que los reguladores se lo tomen mucho más en serio.

Si Bitcoin vive una crisis regulatoria puede que toda la euforia que hemos vivido en los últimos meses se desvanezca y solo queden los verdaderos fanáticos de las divisas virtuales y grupúsculos anti-estado. Desde luego el riesgo de una crisis así es muy real.

Hackeado

Otro problema que puede destruir el valor del Bitcoin son los hackeos. No es la primera vez que un exchange es hackeado, de hecho el caso de Mt. Gox tiene ya varios años. La consecuencia de dicho hackeo fue clara, el valor del Bitcoin se desplomó. Pero el volumen todavía era pequeño y siguieron entrando nuevos inversores no escarmentados. A día de hoy un hackeo de un gran exchange puede ser más determinante y hundir el valor significativamente y de forma durarera. Y es que estos hackeos son bastante habituales, el último hace solo un mes.

De todas formas existe un riesgo aún mayor que los hackeos a los exchange (que son como los bancos de Bitcoin). Y es que el algoritmo de Bitcoin, el diseño detrás del blockchain, no sea seguro. Está basado en SHA-256, que a día de hoy se considera seguro, pero una vulnerabilidad en este algoritmo de hash podría hacer que todo el valor se esfumara. Un fallo de este estilo seguro que hundiría el valor de una forma definitiva, aunque pudiera solucionarse con un cambio ágil del algoritmo (cosa que no es ni mucho menos sencilla).

Problemas técnicos de escalabilidad

Bitcoin tiene otros problemas, esta vez técnicos. Y es que el crecimiento está demostrando que tiene problemas de escalabilidad. Por un lado las comisiones en las transacciones a los precios actuales son una barbaridad, tanto que una conferencia de Bitcoin ha decidido dejar de aceptar los propios Bitcoin como medio de pago.

Otro debate es el del consumo energético para mantener la red de Bitcoin. Y aunque normalmente se habla muy alegremente del consumo energético, lo cierto es que el coste energético por transacción es significativamente superior al de otras opciones más tradiciones como el pago con tarjeta de crédito.

Estas limitaciones podrían reducir el uso de Bitcoin y hacer que su precio se redujera, incluso para iniciar un desplome de la supuesta burbuja. De hecho hay críticas muy bien fundamentadas sobre las implicaciones de estos problemas técnicos.

Otros motivos por los que podría desplomarse Bitcoin

Aunque lo repasado anteriormente son las causas fundamentales por las que podría hundirse el valor de Bitcoin lo cierto es que hay algunas otras, aunque menos potentes. La primera es que surja un fork que haga que Bitcoin se convierta en minoritario (por ejemplo para eliminar o corregir los problemas técnicos). Lo cierto es que es improbable, ya ha habido algunos intentos que no han cuajado. Y aunque triunfara, tampoco se puede decir que Bitcoin se ha hundido si surge un Bitcoin B que sigue funcionando.

Por otro lado el surgimiento de derivados financieros para invertir en Bitcoin ha sido señalado por algunos como una herramienta que puede hundir los precios de Bitcoin, ya que apostar a la baja es más sencillo. Aquí hay mucha polémica ya que no está del todo claro que los productos derivados puedan afectar al valor del subyacente. Mi opinión personal es que no, no pueden afectar a su valor. Y menos en el caso del Bitcoin, donde hay manipulaciones mucho más grotescas, tanto por los exchange como por inversores individuales.