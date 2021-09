China asesta un duro golpe a las criptos: dice que todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas son ilegales

China acaba de dar todo un puñetazo sobre la mesa. El país lleva tiempo luchando contras las criptomonedas, hasta el punto de obligar a los bancos a bloquear las transacciones con criptos y perseguir a los mineros. pero ahora el Banco Popular de China (PBC) acaba de dar un paso más allá.

Y es que el PBC acaba de publicar un comunicado en el que afirma que todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas son ilegales y deben ser prohibidas. También ha dicho que los intercambios de moneda virtual con servicios extranjeros que prestan servicios en China son ilegales.

Un durísimo golpe a las criptomonedas

Según ha expuesto el PBC en un comunicado publicado en su web, "las monedas virtuales con características tales como no ser emitidas por una autoridad monetaria, utilizar criptografía, cuentas distribuidas o tecnología similar, y existir en forma digital, como el Bitcoin y el Ether, incluidas las llamadas monedas estables como el TEDA, no tienen el mismo estatus legal que la moneda de curso legal y no pueden circular en el mercado como moneda".

Al ser consideradas de esta forma, el Banco Popular de China establece lo siguiente (las negritas son propias):

"El cambio de moneda virtual, el comercio de moneda virtual como contraparte central, la prestación de servicios de agregación para las transacciones de moneda virtual, la emisión y financiación de tokens, y el comercio de derivados de moneda virtual y otros negocios relacionados con la moneda virtual son todas actividades financieras ilegales y están estrictamente prohibidas y resueltamente prohibidas de acuerdo con la ley; los intercambios de moneda virtual en el extranjero que prestan servicios a los residentes en China a través de Internet también son actividades financieras ilegales. Lo mismo ocurre con las casas de cambio virtuales extranjeras que prestan servicios a los residentes en China a través de Internet".

Para combatir las actividades relacionadas con las criptomonedas, ahora consideradas ilegales, el Banco Popular de China y otros departamentos tomarán una serie de medidas, entre ellas aplicar "medidas integrales en lo que respecta al corte de los canales de pago, la eliminación de los sitios web y las aplicaciones móviles relacionadas de acuerdo con la ley".

El objetivo, aseguran desde el PBC, es frenar la especulación con el comercio de monedas virtuales, combatir con severidad las actividades financieras y delictivas relacionadas con las monedas virtuales y proteger la propiedad de las personas de acuerdo con la ley, así como salvaguardar "plenamente el orden económico y financiero y la seguridad social".

La noticia no ha tardado en afectar al valor de las criptomonedas, cuyos gráficos en estos momentos están teñidos de rojo. El Bitcoin, que a las 10:30 de hoy estaba a 44.903 dólares, se encuentra ahora mismo en caída libre y su valor se ha desplomado hasta los 42.428 dólares. Lo mismo sucede con Ethereum, que estaba a 3.107 dólares y ahora ha caído a 2.877 dólares.

Valor del Bitcoin.

Valor de Ethereum.

Este es el último movimiento por parte de China, cuya cruzada contra las criptomonedas no parece cerca de terminar. China lleva tiempo detrás del Bitcoin alegando el enorme consumo energético que supone su minería (cerca del 65% de los Bitcoin se minaba en China), proponiendo regulaciones más estrictas, persiguiendo a los mineros y obligando a los bancos a bloquear las transacciones.