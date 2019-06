Bitcoin supera de largo los 10.000 dólares y puede que Libra, la criptomoneda de Facebook, haya tenido la culpa

El 5 de diciembre de 2017 los bitcoins alcanzaban por primera vez los 10.000 dólares en un meteórico ascenso que confirmaba la fiebre de las criptodivisas. Aquel hito luego se vio superado por otros, pero a los pocos meses se producía una caída brutal de este mercado, y bitcoin era una de las víctimas.

Bitcoin pasó un 2018 muy duro, pero en 2019 no ha hecho más que ir consolidando su valor de forma lenta pero sostenida, y en los últimos días ha vuelto a superar los 10.000 dólares de valor, algo que vuelve a disparar las expectativas. Las razones de la subida son difusas, pero puede que la Libra recién lanzada por Facebook esté entre esos argumentos.

Un bitcoin no estaba tan alto desde marzo de 2018. Fue entonces cuando en pleno descenso la criptomoneda perdió aquel particular hito y siguió cayendo hasta llegar a los 3.200 dólares a finales del año pasado. Desde entonces, eso sí, vuelta al crecimiento.

1/ The Libra Coin announcement played a massive role in driving Bitcoin to $10,000. After Facebook’s official partner list for Libra Coin was revealed by @TheBlock__ on June 14th sentiment on Bitcoin almost immediately flipped positive leading significant upwards price movement pic.twitter.com/Yrzatvv7r3

Durante el fin de semana pasado la criptodivisa más popular y conocida llegó a superar los 11.000 dólares, pero ahora ha bajado un poco y ronda los 10.700 dólares en estos momentos.

Como ha sucedido en anteriores ocasiones, esos sorprendentes picos ascendentes no parecen tener una explicación razonable. Aún así, hay quien cree que esa coincidencia entre el hito de los 10.000 dólares y el lanzamiento de Libra es algo más que una coincidencia.

Since the official Libra announcement we have witnessed increasing conversations on Bitcoin mentioning Libra Coin and those conversations been strongly positive.



On June 19th Libra, Facebook, and #Libra were the three most commonly used terms in BTC tweets- 62% were positive pic.twitter.com/dWjcLhe72m