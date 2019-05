Bitcoin frenético: estas son las posibles razones del nuevo subidón de las criptos

En las últimas semanas hemos ido hablando de cómo el mercado de las criptodivisas y más concretamente bitcoin han ido ganando terreno a un año 2018 horrible para los inversores.

En las últimas horas se ha producido una subida brutal del valor de bitcoin, que ya supera los 8.000 dólares. Se habla ya de 'bull run' o 'bull market' un nuevo periodo sostenido de subidas importantes para una criptodivisa que no estaba a ese valor desde junio de 2018. ¿Por qué está sucediendo esto ahora? Los analistas exponen diversas teorías

Los teóricos expertos del mercado de las criptodivisas reconocen que el mercado de bitcoin se mueve por pura especulación y no hay razones sólidas detrás para estos movimientos como los que están respaldados por ejemplo en el mercado bursátil convencional por los resultados financieros de las compañías, por ejemplo.

En el caso de bitcoin desde luego no hay una razón fuerte para esta subida de los últimos días y sobre todo las últimas horas. En estos momentos un bitcoin está a 8.230 dólares cuando hace una semana estaba a 5.920 dólares: el crecimiento es espectacular.

Este impulso ha permitido alcanzar niveles que no se veían desde principios de verano de 2018, cuando las criptomonedas habían perdido ya buena parte de todo lo que habían ganado a finales de 2017 en aquel 'bull run' que las llevó en unos meses a unos niveles increíbles que dispararon las teorías sobre la burbuja de las criptodivisas.

La burbuja (si es que lo es) nunca llegó a explotar y ahora parece inflarse de nuevo, y los analistas tienen varias teorías que pueden respaldar este crecimiento tan frenético. Son las siguientes:

Hay desde luego más teorías que podrían apoyar este crecimiento. Hay analistas que aseguran que varios grandes inversores están realizando "compras sistemáticas" y en esta ocasión los precios no se están disparando por el mercado del usuario final.

What drove $BTC up this week?



A handful of large players, that started buying in waves. Systematic buying.



Clues to reach that conclusion can be found in volume, price action, funding, and futures basis and term structure. May expand on this later.



Not retail driven.