Bitcoin recupera terreno, vuelve a niveles de hace más de un año y la minería es de nuevo rentable

Lenta, pero progresivamente. Así es como bitcoin ha logrado ir recuperando cierta buena salud desde que la pandemia de COVID-19 causara también una fuerte caída en su valor.

En las últimas semanas su valor ha ido incrementándose gradualmente y ahora está cerca de los 12.000 dólares, lo que ha provocado un hecho singular: los mineros de bitcoin pueden volver a ponerse manos a la obra porque esa operación es ahora rentable según los analistas.

Puede que siga estando lejos de quellos 20.000 dólares que se alcanzaron en diciembre de 2017, pero bitcoin está ahora a más de 11.700 dólares y parece no estar lejos de lograr superar la barrera de los 12.000 dólares por bitcoin.

Bitcoin mining is once again profitable. pic.twitter.com/FTAinTKzcP