El algoritmo nunca existió, todo era humo: Arbistar será juzgada como una de las mayores criptoestafas en España

Arbistar ha acabado ante la Audiencia Nacional. No es para menos, pues esta plataforma de inversión en criptomonedas defraudó en poco más de un año más de 92 millones de euros, dejando más de 32.000 afectados. Estamos ante una de las mayores tramas criminales y estafas relacionadas con las criptomonedas de España. Una plataforma cuya promesa era de lo más llamativa: un software potenciado con inteligencia artificial que garantizaba grandes beneficios.

Community Bot. Este era el nombre del algoritmo potenciado con inteligencia artificial en el que se basaba Arbistar para convencer a los inversores. A través de la web de Arbistar se podía acceder a este bot que prometía unas ganancias de entre un 8% y un 15% al mes, con el único requisito de que en dos meses no se podía retirar el dinero.

"Ganar era la única opción", rezaba la plataforma. Lamentablemente para los afectados, quienes ganaban eran únicamente los responsables de la web.

El algoritmo nunca llegó a existir. No es ya que el bot no acertara siempre, es que directamente no existía. Supuestamente Arbistar se basaba en un algoritmo con inteligencia artificial. Un algoritmo que técnicamente Santiago F.J, responsable de Arbistar, mostraba y explicaba en Youtube en varios vídeos.

Pero la Audiencia Nacional ha determinado que "dicho algoritmo nunca existió y, por tanto, únicamente se vendía humo".

Moviendo el dinero de otros para generar confianza. El funcionamiento de la trama es el siguiente. Se pedía a los inversores que instalasen un programa en su ordenador y a través de él, supuestamente el bot les iba ingresando los beneficios. Estas rentabilidades se ingresaban los sábados, con la opción de recoger el dinero o seguir invirtiendo.

Sin embargo, todo era una ficción. En realidad lo que se hacía era utilizar parte del dinero de otros inversores para entregárselo a los más antiguos, lo cual generaba una confianza suficiente para que siguieran participando.

La estafa piramidal de siempre. Arbistar supo crear una red de captación suficiente potente. En el clásico esquema piramidal, habían planes amigos donde se obtenían compensaciones por atraer clientes y se realizaron varios actos públicos en hoteles y salas de congresos con tal de promocionarse.

100% humo. Sorprende la contudencia de las declaraciones del juez, que describe que Arbistar carecía por completo de una estructura. No había ningún programa ni nada que fuera real. Era todo un movimiento de dinero programado. "El negocio, pues, no es ya que careciera de racionalidad económica, sino que no existía, era una mera simulación", describe el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

32.000 afectados, de los cuales unos 20 pusieron más de 250.000 euros. De todos ellos, la Justicia ya ha identificado a unos 5.000 afectados. En total se estima en unos 92 millones de euros la cantidad mínima defraudada, aunque algunas estimaciones de la Guardia Civil, a través del Departamento de Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) y el Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial, lo sitúan por encima de los 100 millones de euros.

De todos los afectados, unos 55 habrían invertido más de 50.000 euros y otros 17, más de 250.000 euros.

Se enfrentan a una condena de 123 millones de euros. Santiago Fuentes Jover, CEO de Arbistar, junto a otras seis personas, se enfrenta a un delito de organización criminal y masa de estafa, imponiéndoles una posible condena de 123 millones de euros y pena de cárcel de hasta 18 años. Es decir, a cantidad presuntamente estafada de 92 millones más un tercio.

