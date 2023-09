Los procesadores 'Meteor Lake' de Intel preparan su desembarco. Esto es lo que sabemos acerca de su lanzamiento

Intel tiene un as en la manga. Sus procesadores 'Meteor Lake' son su apuesta más contundente en décadas si nos ceñimos a las innovaciones que introduce su arquitectura. Y es que van a ser las primeras CPU de esta compañía en las que la lógica está organizada en varios bloques funcionales diferentes conocidos como tiles, una estrategia que con toda seguridad perdurará en el futuro. No obstante, esto no es ni mucho menos todo.

Estos procesadores híbridos son los primeros que incorporan tres tipos de núcleos: los de alto rendimiento y alta eficiencia que nos ha propuesto Intel en los chips 'Alder Lake' y 'Raptor Lake', y también un tercer tipo conocido como núcleos eficientes de bajo consumo (Low Power E-cores). Estos últimos son completamente nuevos y persiguen incrementar la eficiencia energética de estas CPU, mientras que los otros dos, aunque son similares a los que conocemos, están implementados sobre microarquitecturas completamente nuevas.

Otra característica interesante de estos procesadores consiste en que son los primeros que están siendo fabricados en el nodo Intel 4 (por fin) empleando la fotolitografía de ultravioleta extremo (UVE), que es la más avanzada disponible hasta que entren en producción las nuevas máquinas de litografía UVE de alta apertura (High-NA) que está ultimando ASML. Es evidente que con estos chips Intel aspira a pegar un puñetazo sobre la mesa, pero, sorprendentemente, su lanzamiento nos depara varias sorpresas inesperadas.

Los chips 'Meteor Lake' no van a llegar a la vez a los portátiles y los PC de sobremesa

Michelle Johnston, vicepresidenta ejecutiva de la división de Intel dedicada a las soluciones para el mercado de consumo, ha confirmado que los procesadores 'Meteor Lake' llegarán a los ordenadores de sobremesa en 2024. No ha precisado en qué fecha exacta desembarcarán, pero nosotros apostamos por las últimas semanas del último trimestre, aunque solo es una conjetura. Ya veremos. Lo sorprendente es que la fecha de lanzamiento de las versiones para portátiles de estas CPU está mucho más próxima.

Podemos asumir que los procesadores 'Meteor Lake' para equipos de sobremesa que llegarán en 2024 pertenecerán a la iteración 'Intel Core de 15ª generación'

Y es que los procesadores 'Meteor Lake' para portátiles serán lanzados a finales de este año, presumiblemente junto a las CPU 'Raptor Lake Refresh' para equipos de sobremesa. Dadas las circunstancias es razonable asumir que estos chips conformarán la iteración que recibirá la denominación comercial 'Intel Core de 14ª generación', mientras que los procesadores 'Meteor Lake' para equipos de sobremesa que llegarán en 2024 pertenecerán a la iteración 'Intel Core de 15ª generación'. Intel no ha confirmado aún estas denominaciones comerciales, pero es razonable dar por hecho que se llamarán así cuando lleguen a las tiendas.

No sabemos por qué Intel ha optado por esta estrategia de lanzamiento escalonado, especialmente cuando conocemos con certeza que ya está fabricando los procesadores 'Meteor Lake' para equipos de sobremesa (hemos podido verlos en sus plantas de Malasia). Puede que se deba a que necesita más tiempo para optimizar el rendimiento del nodo Intel 4 y alcanzar el volumen de producción crítico, pero solo es una conjetura. Lo que sí sabemos, aunque solo es nuestra opinión, es que con los procesadores 'Meteor Lake-S' a la vuelta de la esquina las CPU 'Raptor Lake Refresh' para ordenadores de sobremesa nos parecen mucho menos interesantes.

