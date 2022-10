Las nuevas RTX 4090 de NVIDIA son gigantescas. Resulta que no tenían que serlo tanto

NVIDIA presentó recientemente las nuevas GeForce RTX 4000. La protagonista clara es la RTX 4090, una gráfica dedicada que no solo es monstruosa en rendimiento: también es monstruosa en tamaño.

La Founders Edition es enorme. Lo están dejando claro quienes han tenido acceso al modelo propio de NVIDIA, el conocido como 'Founders Edition'. Es curioso, pero de hecho esta gráfica es hasta compacta en comparación con modelos de otros fabricantes.

The 4090 is bigger than an Xbox Series S. pic.twitter.com/U0AtgyZapf

Pero enorme de verdad. Como indicaban en Okami Games, esta gráfica es más grande que una Xbox Series S, y asombra verla junto a una Xbox Series X como la de la foto de portada, que muestra su grosor, pero también al verla de frente.

Ve haciendo sitio. También la comparaban con una Steam Deck o una Nintendo Switch —ambas se quedan pequeñas— pero es que la Founders Edition ni siquiera es la RTX 4090 más grande: la pusieron al lado de una ASUS TUF Gaming 4090 y vieron como esta era aún más enorme.

Yes it's bigger than a Switch too (and Steam Deck).



4090 FE pictured next to the Asus TUF Gaming 4090. pic.twitter.com/kgekzkEFws