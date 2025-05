Nos las prometíamos felices con las baterías de 7.000mAh. Pero Android sigue siendo Android

He podido probar el Realme GT 7, uno de los primeros teléfonos del mercado (generalista, no gaming) con batería de 7.000mAh. Un movilazo en toda regla con una batería cuya duración es buena, pero no superlativa. La cuestión es que esta no es la primera vez que me sucede algo así.

He probado móviles con baterías de 4.500mAh que duraban bastante más que otros con 5.000mAh. Móviles con 5.000mAh con duraciones completamente dispares, y luego tenemos a Apple con una batería de 4.600mAh que dura más que algunas mucho más grandes. No todo es la capacidad.

Bienvenida sea la capacidad. Entre 7.000mAh y 5.000mAh lo tengo claro: caballo grande. Una batería con mayor capacidad nominal, a igualdad de optimización y consumo de los componentes, es una batería destinada a tener una mayor duración.

Un claro ejemplo es el Samsung Galaxy S25 Edge con su batería de 3.900mAh. Los milagros no existen y, con esa capacidad y la pantalla de un Galaxy S25+, estaba destinado a tener una batería que durase poco.

Android es muy Android. Android es un sistema relativamente libre, y esto tiene tantas ventajas como inconvenientes. No hay nada más eficiente a nivel energético que una ROM AOSP, basada en "Android Puro" y sin apenas procesos en segundo plano. El asunto es que los fabricantes quieren poner su guinda: las capas de personalización.

Aunque aportan valor añadido, empezar a edificar sobre Android no es sencillo, y añadir tanto aplicaciones como procesos extra, a veces, no sale bien. Si una versión no está optimizada devorará recursos, tenga la batería física que tenga el dispositivo.

Hay aún más elementos. A la optimización que cada fabricante tiene que hacer en el sistema si quiere que la ROM funcione bien, hay que sumarle que cada elemento del teléfono (pantalla, módem, Bluetooth, WiFi), tiene sus controladores asociados. Una mala optimización o ajuste en el software que gestiona elementos básicos del hardware puede traducirse en un consumo disparado.

Y, más allá de la optimización, los propios elementos de hardware pueden consumir más o menos. Hay pantallas más o menos eficientes, hay procesadores más o menos eficientes, gestión térmica... El cóctel para crear un móvil con una batería que dura lo que debe durar es complejo.

Las soluciones. A veces, lo mejor es admitir que no hay solución. Si tu móvil dura poco porque le faltan miliamperios, no hay salida. En el caso contrario, hay esperanza. Si un teléfono tiene una batería brutal, pero no dura suficiente, es necesario hacerlo saber al fabricante para que trabaje en una actualización que lo solucione.

No es algo, por desgracia, demasiado habitual. Pero no es ni la primera ni la última vez que un teléfono no funciona de todo fino en lanzamiento y, a las pocas semanas, todo comienza a estabilizarse. De hecho, este no es solo un problema de Android, aunque el sistema sea más propenso a estas inestabilidades en la batería.

Aún recuerdo la terrible batería del iPhone 12 Pro. Sí, tenía "solo 2.815mAh", pero el iPhone 13 Pro duraba muchísimo más con 300mAh más. Problemas con el sobrecalentamiento, una capacidad total (salud) que rozaba el 80% en apenas un año de uso...

