Intel ya trabaja en procesadores inmunes a Meltdown y Spectre, y llegarán a lo largo de este año

Intel ya está trabajando en solucionar en sus chips los problemas de seguridad derivados de las vulnerabilidades Meltdown y Spectre. Tal y como ha dicho Brian Krzanich, CEO de la empresa, sus planes son los de lanzar chips inmunes a estas vulnerabilidades a lo largo de este año 2018.

El anuncio ha sido realizado durante la presentación de los últimos resultados financieros de la empresa, por lo que ha ido dirigido a los inversores de Intel. Krzanich ha asegurado que Intel le ha asignado "a algunas de sus mejores mentes" la tarea de abordar las vulnerabilidades y buscar cómo implementar en los chips una solución a largo plazo.

El CEO de la empresa también ha asegurado que han estado "trabajando a contrarreloj" para abordar las vulnerabilidades y los ataques derivados de ellas, aunque son "sumamente conscientes" de que todavía tienen mucho más trabajo por delante.

Intel ha explicado que la idea es la de evitar de forma permanente las vulnerabilidades de Meltdown y Spectre en sus chips, para lo cual se están realizando cambios en la arquitectura de los procesadores. Esto va a llevar bastante tiempo, por lo que en la empresa no creen que los chips actualizados empiecen a estar disponibles hasta más adelante en este 2018.

Por lo tanto, lo que tenemos es a un Intel que parece estar trabajando en lanzar una nueva gama de procesadores con su arquitectura actualizada para ser inmunes a las vulnerabilidades descubiertas a principios de año. No han dado una fecha concreta para su lanzamiento, por lo que mientras tanto habrá que seguir delegando en unos parches que han estado causando múltiples problemas desde su lanzamiento, y los cuales Intel también está trabajando en solucionar.

En esta ocasión, y como ya hiciera durante su intervención en el pasado CES 2018, el CEO de Intel tampoco se ha disculpado ni ha prometido que no volverán a darse casos como este. De momento, lo único que tenemos es la promesa de que nos venderán procesadores libres de vulnerabilidades en los próximos meses.

Intel no cree que esto les pase factura

En cuanto a los resultados financieros presentados, estos pertenecen al cuarto trimestre del 2017, y son mejores de lo esperado con ingresos de 17,1 millones de dólares. Esto es más de los 16,34 mil millones de dólares predichos por los analistas, y un aumento de 730 millones en ingresos respecto al mismo trimestre del año pasado.

Y sobre lo que está por venir, Krzanich le ha dicho a sus inversores que pese al descubrimiento de estas vulnerabilidades, las perspectivas financieras de la compañía no han cambiado, y que no esperan ningún "impacto material" en sus gastos o en los costos de sus productos. Vamos, que no creen que todos estos problemas les vayan a pasar factura.

Evidentemente, si estas vulnerabilidades acaban o no acarreándole un coste económico a la empresa no lo sabremos hasta que acabe el actual trimestre. También será interesante ver cual acaba siendo la reacción de los usuarios a largo plazo, sobre todo cuando les toque cambiar de ordenador y elegir el procesador.

