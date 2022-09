Intel Unison: esta es la tecnología con la que Intel quiere catapultar la conectividad de Windows con iOS y Android

Intel no da puntada sin hilo. A finales del año pasado compró por una cifra cercana a los 150 millones de dólares Screenovate, una empresa emergente israelí que había desarrollado un software de conexión e intercambio de información entre distintas plataformas con una estrategia muy intuitiva: trasladando la pantalla de un móvil a la de un monitor de PC, la pantalla de un coche o un televisor (a este procedimiento se le conoce en inglés como screen mirroring).

Desde entonces apenas han pasado nueve meses, pero Intel no ha perdido el tiempo. Y es que acaba de presentar Unison, que no es otra cosa que la integración en la revisión de la plataforma para ordenadores portátiles Intel Evo que trabaja codo con codo con un procesador Core de 12ª o 13ª generación de una versión refinada de la tecnología desarrollada inicialmente por Screenovate. No pinta nada mal.

Esta es la promesa de Intel: utilizar Unison es fácil, intuitivo y rápido

Sobre el papel lo que nos propone la tecnología Unison es que conectemos nuestro smartphone a nuestro portátil con el propósito de intercambiar información entre ambos dispositivos de una forma intuitiva. Puede trabajar tanto con teléfonos móviles Android como con iOS, y podemos utilizarlo, por ejemplo, para transferir con rapidez las fotos que tengamos en nuestro móvil a nuestro ordenador, o para enviar mensajes desde una app de mensajería utilizando el teclado de nuestro PC, entre otras opciones.

No obstante, esto no es todo. Una de las prestaciones que a priori nos parecen más interesantes de esta tecnología consiste en que pone en nuestras manos la posibilidad de resolver la interacción entre nuestro portátil y nuestro smartphone con mucha agilidad, para, por ejemplo, editar rápidamente desde nuestro PC las fotos y los vídeos que hemos tomado con nuestro teléfono móvil.

El principal mérito que tiene una solución de este tipo es la habilidad con la que resuelve la comunicación en tiempo real de varias plataformas heterogéneas

Todavía no hemos tenido la oportunidad de probar Intel Unison con la debida calma, pero no cabe duda de que el principal mérito que tiene una solución de este tipo es la habilidad con la que resuelve la comunicación en tiempo real de tres sistemas operativos tan diferentes como lo son, en este caso, Windows, iOS y Android.

Además, esta tecnología nos propone otras prestaciones que también pueden tener un impacto positivo en nuestra experiencia. La más evidente consiste en que nos permite unificar la interacción de nuestro smartphone y nuestro portátil en la pantalla de este último dispositivo, por lo que cada vez que el móvil reclame nuestra atención no nos veremos obligados a alterar nuestra concentración para apartar el portátil e interactuar con el smartphone.

También podemos usar Unison para hacer y recibir llamadas de voz directamente desde nuestro portátil, recibir y administrar las notificaciones del smartphone desde el PC, y, como hemos comprobado unos párrafos más arriba, transferir archivos de cualquier tipo entre ambos dispositivos. Todo esto suena muy bien, así que ahora nos queda probarlo para ver si esta innovación realmente cumple a pies juntillas lo que nos promete Intel.