Una filtración revela lo nuevo de Intel para PCs de sobremesa: hasta 5,3 GHz y hasta 10 núcleos y 20 hilos de ejecución

AMD lleva un tiempo planteando una estupenda competencia para las propuestas de Intel. Primero lo hizo con sus Ryzen 3000 para PCs de sobremesa y más recientemente lo ha hecho con los Ryzen 4000 para portátiles.

Intel ya había planteado su primera respuesta con los nuevos Comet Lake-H para portátiles, pero una serie de diapositivas filtradas parecen revelar que pronto tendrá nuevos procesadores de sobremesa. Los Intel Core i9-10900K serán protagonistas: llegan a 5,3 GHz de frecuencia de reloj y disponen de 10 núcleos y 20 hilos de ejecución para luchar contra esos AMD Ryzen que cada vez les están poniendo las cosas más difíciles. Hay más datos filtrados, pero apuntan aún más lejos, al lanzamiento de los futuros Tiger Lake de 10 nm.

Los datos proceden de Videocardz, donde han confirmado la existencia de al menos tres nuevos procesadores de Intel: los Core i9-10900K, los Core i7-10700K y los Core i5-10600K, que pertenecerían a la familia Intel Comet Lake-S.

Estos tres procesadores contarán con diez, ocho y seis núcleos respectivamente y el doble de hilos de ejecución, pero además juguetearán con esa barrera de los 5 GHz. En el caso del Core i9-10900K llegarán hasta los 5,3 GHz, algo que Intel ha logrado en los Core i9-10880HK para ordenadores portátiles.

En aquel caso solo dos de sus 8 núcleos podían llegar a tal frecuencia en ciertas condiciones, pero puede que en estos micros dicha frecuencia de reloj se extienda a más núcleos.

En El Chapuzas Informático ya habían adelantado que Intel dará a conocer estos micros el próximo 30 de abril junto a un nuevo chipset, el Intel Z490.

Indicaban incluso precios para estos modelos, que rondarían los 500 euros (sin IVA) para el más potente, 390 para el COre i7-10700K y 260 para el Core i5-10600K. En pocas semanas podremos confirmar esos datos que desde luego volverán a poner más interés en esa lucha que ahora más que nunca mantienen Intel y AMD.

Al teórico lanzamiento inminente de esa familia se le suma en el horizonte la aparición de los primeros modelos de la familia Tiger Lake, que representará la 11ª generación de procesadores Intel Core y que destaca por dar el salto definitivo a los 10 nm.

Finally !!!!



11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz

4C/8T 3GHz base



Intel Corporation TigerLake U DDR4 SODIMM RVP@davidbepo here is you QS sample pic.twitter.com/2z1RFamyTe