AMD quiere estar en todas partes con Ryzen: todo lo presentado por AMD en el CES 2018

Si echamos la vista atrás, 2017 desde luego ha sido un buen año para AMD. El fabricante se ha hecho un hueco en los principales dispositivos de alto rendimiento lanzados en los últimos meses para el consumidor: Xbox One X y One S, PlayStation 4 Pro e incluso el iMac Pro de Apple, que cuenta con una Radeon Pro Vega. El crecimiento de Ryzen o la llegada de Ryzen Mobile son éxitos difíciles de superar, más si has empezado el año con mal pie. No obstante, parece ser que AMD tiene una hoja de ruta bien definida (y optimista).

Durante el CES 2018 que se está celebrado en Las Vegas, el fabricante ha querido mostrarnos cuáles son sus avances para 2018 y aquellos productos que llegarán al mercado durante este año. La visión en líneas generales de AMD y su objetivo es ofrecer más rendimiento, tanto en la gama baja como en la gama media y alta. Nueva generación de Ryzen para escritorio, nuevas APUs, nuevas GPUs Radeon PRO Mobile, un acuerdo con Intel... las apuestas de AMD para 2018 (y para los próximos años) son diversas y a la vez lógicas.

El alto rendimiento en escritorio se consigue con una segunda generación de Ryzen

El éxito de Ryzen en los últimos meses le ha dado motivos a AMD de seguir apostando por esta tecnología. Un rendimiento considerable a un precio razonable ha sido la formula de la compañía para conquistar tanto a fabricantes como a clientes directos. Es por eso que nadie debería sorprenderse de que AMD anuncie una segunda generación de las CPUs Ryzen para escritorio.

Tal y como comenta AMD, se trata del primer procesador de AMD de 12 nm con arquitectura Zen+. Esto derivará en un clock rate más alto y contará con la tecnología de precisión Boost 2. Por otro lado, contarán con un nuevo chip X470, que está optimizado para esta segunda generación y de este modo consumir menos energía. ¿Su lanzamiento? En abril de 2018.

Nuevas APUs para 2018 y preparando el camino de los 7 nm

Las combinaciones de CPU y GPU en AMD las venden bajo el nombre de Ryzen Mobile, y no son más que lo mejor de la tecnología Ryzen mezclado con lo mejor de Radeon Vega. Uniendo estas dos tecnologías el salto en rendimiento ha sido considerable para AMD, según vimos hace unos meses. Hay nuevoa modelos de APUs en camino, concretamente el Ryzen 5 2400G con Radeon X Vega y el Ryzen 3 2200G con Radeon Vega. Estos dos nuevos modelos llegarán el 12 de febrero y su precio será de 169 dólares y 99 dólares respectivamente. Para ponerlo en contexto, Intel ofrece en características similares el i5 8400 por 199 dólares.

Con la arquitectura Zen 14 nm en las CPUs AMD ha conseguido impulsar el rendimiento de forma considerable. Ahora ya están pensando en la siguiente generación de Zen, y es que los Zen 2 y Zen 3 contarán con 7 nm. El desarrollo según comentan está yendo bien, pero hay que mirar a largo plazo, a 2020.

Ryzen PRO Mobile para el sector empresarial

Del sector empresarial que necesita un movilidad y sobre todo seguridad, AMD no se olvida. Para el segundo trimestre de 2018 esperan lanzar los procesadores Ryzen PRO Mobile. Estos procesadores buscarán ofrecer un alto rendimiento en portátiles ultrafinos y competir con Intel no solamente en potencia sino también en autonomía por ejemplo. Equipados con GPUs Radeon Vega, por supuesto:

Ryzen 7 PRO 2700U

Ryzen 5 PRO 2500U

Ryzen 3 PRO 2300U

A su vez, la gama Ryzen Mobile también se expandirá con los siguientes modelos:

Ryzen 7 2700U

Ryzen 5 2500U

Ryzen 3 2300U

Ryzen 3 2200U

GPU Radeon en cualquier dispositivo posible, incluso en los que llevan procesador Intel

El mantra de AMD para su apartado gráfico es conseguir implementar una GPU Radeon en cualquier lugar posible. Esto significa llegar a acuerdos con el resto de fabricantes. Los Mac de Apple, la Xbox de Microsoft, la PlayStation de Sony, los fabricantes de PCs de gaming... e incluso su máximo competidor Intel.

Y es que por muy surrealista que parezca, el acuerdo de AMD con Intel es una muy buena idea. La unión hace la fuerza, y para AMD (también para Intel y al final nosotros como usuarios), poner una GPU Radeon en los chips de Intel es una gran oportunidad para mejorar su cuota de mercado. Los procesadores de octava generación de Intel contarán con una GPU Radeon para conseguir ofrecer un rendimiento aceptable en videojuegos y realidad virtual por ejemplo.

Por otra parte, el fabricante también espera ampliar su gama Vega en 2018 con las GPUs Radeon Vega Mobile. Estas GPUs estarán diseñadas para los portátiles ultrafinos, y al igual que ocurrió con Ryzen Mobile, la idea es conseguir un alto rendimiento en gráficos dentro de los portátiles ultrafinos. No hay fecha de lanzamiento, pero será a lo largo de 2018.

Mirando más allá y hacia los 7 nm, el futuro de las GPUs para AMD pasa por Navi. Esta nueva arquitectura será la sucesora de Vega en algún momento. En 2017 llegó Vega 14 nm, lo próximo será Vega 7 nm pero la siguiente generación llegará con Navi 7 nm y Navi 7 nm+, eso sí, aún faltan años.

