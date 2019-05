Este stylus de Logitech permite diseñar y crear objetos 3D en realidad virtual "manipulándolos" directamente

La realidad virtual se ha concebido, generalmente, para disfrutar de productos diseñados y programados desde una máquina de escritorio, y en ese sentido, aunque el mercado se ha ralentizado respecto al de hace unos años, aún encontramos nuevas y frescas propuestas como Oculus Quest y Valve Index.

Logitech, por su parte, piensa que desde el área en que está especializada, los periféricos, también debe haber herramientas para creadores, y ha presentado Logitech VR Ink Pilot, un stylus que podrá usarse tanto en dos dimensiones en realidad virtual, como dibujarías sobre un cuaderno o una mesa, como en el "aire virtual" en tres dimensiones, como dibujar sobre un atril, pero con un soporte que solo es tu imaginación y todo el espacio virtual del que dispongas.

Un "ratón" para la era de la realidad virtual, cuando ya nos veíamos en Minority Report

Hsta ahora, los mandos más extendidos para la realidad virtual de Oculus o HTC/Valve estaban pensados para juegos, por lo que no se sienten demasiado cómodos en propuestas como la que hace Logitech. El VR Ink permite dibujar con la ergonomía de un lápiz, rotulador o un pincel, justo como lo que pretenden conseguir los stylus de tabletas y tabletas gráficas.

En el vídeo, Logitech enseña las ventajas que, según ellos, aporta diseñar elementos 3D directamente en realidad virtual, como muestran en el caso de un coche o un vehículo de despegue y aterrizaje vertical, de cuyos chasis podemos visualizar cómo trazan las lineas. La realidad virtual permite aquí, como las tabletas gráficas con pantalla lograron hace años, manipular directamente los elementos, como si los tocásemos.

El Logitech VR Ink Pilot cuenta con un puntero capaz de detectar presión (no mencionan cuántos niveles) para dibujar en superficies como tableros, pero también un botón para manipular elementos y una forma cómoda de agarre. Minority Report se imaginó un mundo donde todos estos elementos físicos no eran necesarios, pero con los años ha quedado como una visión futurista sin sustento en la realidad.

Diseñar directamente en realidad virtual ayuda creativamente y agiliza los plazos, según sus creadores

El VR Ink Pilot también deja dudas como, por ejemplo, cuánto tiempo puede estar una persona dibujando líneas de pie y en el aire, con la mano alzada y sin resistencia, hasta que el cansancio haga mella. En cualquier caso, su batería es de dos horas y media, por lo que tampoco está pensado, de momento, para largas jornadas de trabajo.

Estas y otras dudas no serán resultas por los usuarios próximamente, porque la compañía no ha anunciado disponibilidad ni fechas de lanzamiento al mercado. Lo que va a hacer de momento Logitech es lanzar un número limitado del stylus a empresas del sector, como Sector 5 Digital, Vector Suite y HTC VIVE. Otra pega aparte de la no disponibilidad es que sólo será compatible con el seguimiento que ofrecen las soluciones funcionan con Steam, es decir, Vive, Vive Pro y Valve Index. Por tanto, sin noticias de Oculus Quest y de modelos anteriores de la firma de Facebook.

Vía | The Verge