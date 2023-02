AMD tiene preparada una nueva arma para sus GPU. Su objetivo es muy sencillo: batir a NVIDIA

Los próximos microprocesadores de la familia Ryzen 7000 de AMD no tardarán mucho en llegar a las tiendas. El pasado 5 de enero Lisa Su, la directora general de esta compañía, anunció oficialmente los chips Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D y Ryzen 7 7800X3D, y pocas horas después de la presentación la página oficial de esta compañía recogió que estas CPU estarán disponibles durante el mes de febrero.

La característica más interesante de estos procesadores es que comparten la tecnología 3D V-Cache, una innovación que hace posible el apilado de chiplets, de manera que en vez de colocarse uno al lado del otro se emplazan uno encima del otro. De esta forma es posible incrementar notablemente la capacidad de la memoria caché de nivel 3, y, además, la latencia de este subsistema se reduce.

Durante nuestro análisis del procesador Ryzen 7 5800X3D, que por el momento es la única CPU de consumo ya disponible que implementa esta tecnología, descubrimos que, como afirma AMD, esta estrategia tiene un impacto beneficioso en el rendimiento con juegos. La posibilidad de integrar esta tecnología en las GPU, y no solo en las CPU, está encima de la mesa desde el principio, y tenemos una pista sólida que nos invita a pensar que esta marca planea dar este paso para ayudar a sus próximas Radeon 7000 a lidiar con las GeForce RTX 40 de NVIDIA.

De una cosa no cabe duda: sobre el papel el rendimiento de las tarjetas gráficas de AMD también puede mejorar al incrementar la capacidad del subsistema de caché de la GPU y reducir su latencia. A priori no podemos saber si este impacto beneficioso se percibiría con claridad a cualquier resolución, pero es posible, aunque solo es una conjetura, que su impacto sea mayor a medida que se incrementa la resolución.

En cualquier caso, todavía no hemos indagado en el motivo por el que es razonable aceptar que AMD tiene en mente integrar la tecnología 3D V-Cache en sus GPU. Tom Wassick, que es un ingeniero con un conocimiento muy profundo de las tecnologías utilizadas actualmente en el empaquetado de los semiconductores, ha inspeccionado el núcleo de una GPU Radeon RX 7900 XT con un dispositivo de visión por infrarrojos, y ha encontrado algo inesperado:

What else can you see? A linear array of "spots" that look remarkably like the keep out zones on X3D, and that are on the same 17-18 um pitch. Could they be considering stacked MCD functionality (or maybe they're something else)?