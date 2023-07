El 5G está acabando con la batería de tu móvil. Y no hay procesador que se libre

Que el 5G consume más energía que el 4G no era nada nuevo. No obstante, los últimos datos de Ookla, uno de los servicios para analizar el rendimiento de redes más popular, ponen de manifiesto cómo afectan en concreto estos datos a los procesadores más actuales.

No hay SoC que pueda contener el consumo del 5G NSA frente al 4G, aunque sí que hay un claro ganador cuando hablamos de fabricantes de procesadores. Qualcomm tiene el chip más eficiente y, sin demasiadas sorpresas, los Exynos de Samsung son los que peor gestionan el consumo energético según los datos recogidos.

Los datos de Ookla ofrecen una radiografía bastante actualizada sobre el estado actual del consumo en 5G por parte de los procesadores más actuales. En concreto, se han puesto sobre la mesa los siguientes chips.

Según rezan estos test, el 5G llega a consumir entre un 6 y un 11% más (dependiendo del SoC de nuestro dispositivo) respecto al uso de redes 4G-LTE. De todos los procesadores puestos sobre la mesa, los nuevos Snapdragon han sido los más eficientes, seguidos por MediaTek. En el último lugar de la lista, tenemos a los Samsung Exynos y a los Google Tensor, que no dejan de ser procesadores Exynos adaptados para Google.

Estos datos confirman algo que los propios fabricantes corroboran. La propia Samsung indica en su apartado de resolución de problemas que el servicio 5G puede ocasionar un consumo anormal de energía, además de experimentar un ligero sobrecalentamiento.

Tampoco es el primer estudio que se hace al respecto, aunque sí el que tiene los datos más actuales y ahonda en los principales SoCs. Test de otros laboratorios coinciden con el dato: hay un impacto en la duración de la batería de alrededor de un 10 % más de uso de la batería en 5G frente a 4G.

Pero, ¿por qué hay este mayor consumo? El propio IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) indica que no tendremos un consumo contenido de 5G hasta que no tengamos un despliegue de red e infraestructura completamente adaptado al 5G. Actualmente es sencillo que nuestro teléfono esté, constantemente, cambiando entre red 5G y 4G constantemente (cada pocos segundos, para no perder cobertura de red en ningún momento) por falta de cobertura, algo que ocasiona un importante drenaje de batería.

La demanda energética de los actuales módems para gestionar las redes 5G tampoco es menor. Estos módems tienen un mayor número de antenas, al ser necesarias tanto las antenas que reciben conectividad 4G LTE como las preparadas para el 5G SA/NSA. A pesar de que es un estándar que lleva unos años con nosotros, hay aún trabajo por delante para lograr chips aún más eficientes a nivel de consumo.

Imagen | Ivan Radic

En Xataka | Movistar activa la red 5G+: el "5G real" empieza a llegar por fin a las grandes ciudades